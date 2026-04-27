लुंगी नगिडी होंगे बाहर, किसे मिलेगी जगह? DC vs RCB की क्या होगी प्लेइंग 11

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के स्टार खिलाड़ियों का एक-दूसरे से खास संबंध है. 27 अप्रैल, सोमवार को होने वाला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला जाएगा. दिल्ली कैपिटल्स की पारी का आगाज केएल राहुल करते हैं जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं और उन्होंने अपना करियर इसी टीम के साथ किया था. दूसरी ओर दिल्ली के लड़के विराट कोहली आईपीएल के पहले ही सीजन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते आ रहे हैं.

राहुल ने न सिर्फ अपना करियर आरसीबी के साथ शुरू किया बल्कि जब 2016 में यह टीम फाइनल तक पहुंची तो राहुल उसका हिस्सा थे. लेकिन इस टीम का साथ छोड़ने के बाद भी राहुल का लगाव बना रहा. राहुल को आरसीबी के खिलाफ खेलना पसंद है.

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साल 2018 था जब राहुल और आरसीबी का साथ छूटा. लेकिन इस टीम के खिलाफ दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने खूब रन बनाए हैं. उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 789 रन बनाए हैं. जो इस दौरान राहुल ने किसी अन्य टीम के खिलाफ इतने रन नहीं बनाए.

दिल्ली और बेंगलुरु की टीमें 18 अप्रैल 2026 को भी इस सीजन में भिड़ चुकी हैं. तब बेंगलुरु ने 175 रन बनाए थे और दिल्ली ने एक गेंद बाकी रहते मुकाबला अपने नाम किया था. उस मैच में राहुल ने 57 रन की पारी खेली थी. और अब जब बेंगलुरु की टीम दिल्ली पहुंची है तो राहुल जबर्दस्त फॉर्म में हैं. राहुल ने अभी पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मैच में 67 गेंद पर 152 रन बनाए थे. हालांकि पंजाब किंग्स की टीम वह मैच जीत गई थी. पर राहुल ने इस मुकाबले से पहले चार में से दो मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई थी. उन्होंने 57 और 92 की पारी खेली थी.

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विराट कोहली भी अच्छे लय में हैं

वहीं विराट कोहली की बात करें तो वह इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में हैं. उनका स्ट्राइक-रेट 163.18 का है. जो उनके आईपीएल के किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा हैं. कोहली ने हाल ही में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 81 रन की मैच जिताऊ की पारी खेली थी.

क्या लुंगी नगिडी खेलेंगे?

दिल्ली कैपिटल्स के लिए चिंता की बात लुंगी नगिडी की सेहत है. वह दिल्ली कैपिटल्स के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे हैं. लेकिन आज के मैच में उनका खेलना मुश्किल है. पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान वह गिर गए थे जिस वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था. वह कुछ देर अस्पताल में रहने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई. उनके स्थान पर काइली जैमिसन या दुष्मंता चमीरा में से किसी को मौका मिल सकता है.

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के ओपनर फिल सॉल्ट पिछला मैच नहीं खेले थे. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में वह नहीं खेले थे. और उनके बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक ने बताया सॉल्ट आज भी नहीं खेलेंगे.

क्या होगी दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग-12

दिल्ली कैपिटल्स XII (संभावित):

1 केएल राहुल (विकेटकीपर), 2 पथुम निसांका, 3 नीतीश राणा, 4 समीर रिजवी, 5 ट्रिस्टन स्टब्स, 6 डेविड मिलर, 7 अक्षर पटेल (कप्तान), 8 काइल जैमीसन, 9 कुलदीप यादव, 10 टी नटराजन, 11 मुकेश कुमार, 12 आकिब नबी।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु XII (संभावित):

1 विराट कोहली, 2 जैकब बेथेल, 3 देवदत्त पडिक्कल, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 जितेश शर्मा (विकेटकीपर), 6 टिम डेविड, 7 क्रुणाल पंड्या, 8 रोमारियो शेफर्ड, 9 भुवनेश्वर कुमार, 10 रसिख सलाम, 11 जोश हेज़लवुड, 12 सुयश शर्मा

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