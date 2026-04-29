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IPL 2026: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, लाइव स्कोरकार्ड

IPL 2026- आईपीएल का 41वां मैच मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है. मुंबई के लिए प्लेऑफ में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 29, 2026, 08:33 PM IST

Published On Apr 29, 2026, 08:33 PM IST

Last UpdatedApr 29, 2026, 08:33 PM IST

IPL 2026 MI vs SRH LIVE

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रयान रिकेल्टन के तूफानी शतक की मदद से मुंबई इंडियंस (एमआई) ने बुधवार को जारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को जीत के लिए 244 रन का विशाल टारगेट दिया है.

वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. विल जैक्स और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने 43 गेंदों में 93 रन की साझेदारी की. जैक्स 22 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए.

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इसके बाद रिकेल्टन ने मोर्चा संभाले रखा. उन्होंने सूर्यकुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 8 गेंदों में 17 रन जुटाए. सूर्या 5 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे. उनकी इस पारी में 1 चौका शामिल रहा.

मुंबई इंडियंस ने 8.3 ओवरों में 110 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद रिकेल्टन ने नमन धीर के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में 55 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी. नमन 17 गेंदों में 3 चौकों के साथ 22 रन बनाकर आउट हुए.

यहां से रिकेल्टन ने हार्दिक पांड्या के साथ 27 गेंदों में 56 रन जोड़कर टीम का दोहरा शतक पूरा कराया. कप्तान पांड्या 15 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 31 रन बनाकर आउट हुए.

रयान रिकेल्टन 55 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 123 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी इस पारी की मदद से एमआई ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 243 रन बनाए. विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और नितीश रेड्डी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, एएम गजनफर, रॉबिन मिंज और अश्वनी कुमार को लेकर मैदान पर उतरी है.

दूसरी ओर, पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे, हर्ष दुबे और ईशान मलिंगा के साथ यह मुकाबला खेल रही है.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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