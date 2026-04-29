IPL 2026: मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, लाइव स्कोरकार्ड

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Mumbai VS Hyderabad 243/5 (20.0) 31/0 (2.1) Run Rate: (Current: 14.31) SRH need 213 runs in 107 balls at 11.94 rpo Travis Head 8 * (5) 0x4, 1x6 Abhishek Sharma 15 (8) 0x4, 2x6 Trent Boult (1.1-0-17-0) * Jasprit Bumrah (1-0-10-0)

रयान रिकेल्टन के तूफानी शतक की मदद से मुंबई इंडियंस (एमआई) ने बुधवार को जारी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को जीत के लिए 244 रन का विशाल टारगेट दिया है.

वानखेड़े स्टेडियम में एमआई के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. विल जैक्स और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने 43 गेंदों में 93 रन की साझेदारी की. जैक्स 22 गेंदों में 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 46 रन बनाकर आउट हुए.

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इसके बाद रिकेल्टन ने मोर्चा संभाले रखा. उन्होंने सूर्यकुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 8 गेंदों में 17 रन जुटाए. सूर्या 5 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे. उनकी इस पारी में 1 चौका शामिल रहा.

मुंबई इंडियंस ने 8.3 ओवरों में 110 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद रिकेल्टन ने नमन धीर के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में 55 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूती दी. नमन 17 गेंदों में 3 चौकों के साथ 22 रन बनाकर आउट हुए.

यहां से रिकेल्टन ने हार्दिक पांड्या के साथ 27 गेंदों में 56 रन जोड़कर टीम का दोहरा शतक पूरा कराया. कप्तान पांड्या 15 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 31 रन बनाकर आउट हुए.

रयान रिकेल्टन 55 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 123 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी इस पारी की मदद से एमआई ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 243 रन बनाए. विपक्षी खेमे से प्रफुल हिंगे ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए. इनके अलावा, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और नितीश रेड्डी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, एएम गजनफर, रॉबिन मिंज और अश्वनी कुमार को लेकर मैदान पर उतरी है.

दूसरी ओर, पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे, हर्ष दुबे और ईशान मलिंगा के साथ यह मुकाबला खेल रही है.