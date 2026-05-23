'धोनी को बनाओ हेड कोच', CSK के खराब सीजन के बाद अश्विन ने दिया सुझाव

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सफर इस बार भी बेहद निराशाजनक रहा. जिससे टीम में बदलाव की मांग उठ रही है. ऐसे में भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सीएसके मैनेजमेंट को अहम सुझाव दिया है.
Published On May 23, 2026, 04:46 PM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 04:46 PM IST
चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है. जो आईपीएल इतिहास में 5 बार खिताब जीत चुकी है. लेकिन इस बार 2026 का सीजन उसके लिए काफी निराशाजनक साबित रहा. जहां पर टीम न केवल प्लेऑफ से बाहर हुई बल्कि लीग स्टेज में ही उसने दम तोड़ दिया. इन्हीं चीजों को देखते हुए पूर्व CSK प्लेयर रविचंद्रन अश्विन ने टीम को एक अहम सुझाव दिया है. अश्विन ने कहा कि अगर टीम को सच में कुछ अच्छा करना है. अगले सीजन तो धोनी को टीम का हेड कोच बनाए. तब जाकर टीम सही दिशा में चलेगी और प्रदर्शन भी उम्दा करेगी.
आईपीएल 2008 के पहले सीजन में स्टीफन फ्लेमिंग बतौर खिलाड़ी CSK से जुड़े थे और 2009 से वह लगातार टीम के हेड कोच हैं. हालांकि, हाल के सीजन में चेन्नई की टीम आधुनिक टी20 क्रिकेट के आक्रामक ‘टेम्पलेट’ को अपनाने में नाकाम रही है. इसी खराब प्रदर्शन के चलते अब फ्लेमिंग को हटाने और नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक नई कोचिंग सोच को लाने की मांग तेज हो गई है. क्योंकि पिछले 3 सीजन से सीएसके की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है.
रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को सीधे तौर पर सलाह देते हुए लिखा कि जब आपके पास एमएस धोनी जैसा दिमाग मौजूद है, तो आपको बाहर किसी और कोच को खोजने की क्या जरूरत है?.इनके इस बयान से सोशल मीडिया में हल चल तेज हो गयी है. अश्विन ने धोनी को हेड कोच बनाए जाने की वकालत की है.
धोनी की कप्तानी में सीएसके ने पांच बार आईपीएल खिताब जीता है. वह आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं. हालांकि इस बार चोट के कारण IPL 2026 के इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल सके. उनकी गैरमौजूदगी का असर टीम के प्रदर्शन और ऑन-फील्ड फैसलों पर साफ दिखाई दिया. ऐसे में फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों का मानना है कि अब समय आ गया है जब धोनी को डगआउट में बैठकर बतौर हेड कोच टीम की नई जनरेशन को तैयार करना चाहिए. जिससे टीम आने वाले सीजन में बेहतर प्रदशर्न कर आगे बढ़ सके.