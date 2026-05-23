IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • ipl 2026 ms dhoni next csk head coach ravichandran ashwin statement viral

'धोनी को बनाओ हेड कोच', CSK के खराब सीजन के बाद अश्विन ने दिया सुझाव

पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सफर इस बार भी बेहद निराशाजनक रहा. जिससे टीम में बदलाव की मांग उठ रही है. ऐसे में भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने सीएसके मैनेजमेंट को अहम सुझाव दिया है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 23, 2026, 04:46 PM IST

Published On May 23, 2026, 04:46 PM IST

Last UpdatedMay 23, 2026, 04:46 PM IST

चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है. जो आईपीएल इतिहास में 5 बार खिताब जीत चुकी है. लेकिन इस बार 2026 का सीजन उसके लिए काफी निराशाजनक साबित रहा. जहां पर टीम न केवल प्लेऑफ से बाहर हुई बल्कि लीग स्टेज में ही उसने दम तोड़ दिया. इन्हीं चीजों को देखते हुए पूर्व CSK प्लेयर रविचंद्रन अश्विन ने टीम को एक अहम सुझाव दिया है. अश्विन ने कहा कि अगर टीम को सच में कुछ अच्छा करना है. अगले सीजन तो धोनी को टीम का हेड कोच बनाए. तब जाकर टीम सही दिशा में चलेगी और प्रदर्शन भी उम्दा करेगी.

क्या खत्म हो जाएगा फ्लेमिंग का 17 साल का साथ?

आईपीएल 2008 के पहले सीजन में स्टीफन फ्लेमिंग बतौर खिलाड़ी CSK से जुड़े थे और 2009 से वह लगातार टीम के हेड कोच हैं. हालांकि, हाल के सीजन में चेन्नई की टीम आधुनिक टी20 क्रिकेट के आक्रामक ‘टेम्पलेट’ को अपनाने में नाकाम रही है. इसी खराब प्रदर्शन के चलते अब फ्लेमिंग को हटाने और नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक नई कोचिंग सोच को लाने की मांग तेज हो गई है. क्योंकि पिछले 3 सीजन से सीएसके की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

सोशल मीडिआ पर अश्विन का मास्टरस्ट्रोक बयान

रविचंद्रन अश्विन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को सीधे तौर पर सलाह देते हुए लिखा कि जब आपके पास एमएस धोनी जैसा दिमाग मौजूद है, तो आपको बाहर किसी और कोच को खोजने की क्या जरूरत है?.इनके इस बयान से सोशल मीडिया में हल चल तेज हो गयी है. अश्विन ने धोनी को हेड कोच बनाए जाने की वकालत की है.

धोनी की कप्तानी में सीएसके ने पांच बार आईपीएल खिताब जीता है. वह आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं. हालांकि इस बार चोट के कारण IPL 2026 के इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेल सके. उनकी गैरमौजूदगी का असर टीम के प्रदर्शन और ऑन-फील्ड फैसलों पर साफ दिखाई दिया. ऐसे में फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों का मानना है कि अब समय आ गया है जब धोनी को डगआउट में बैठकर बतौर हेड कोच टीम की नई जनरेशन को तैयार करना चाहिए. जिससे टीम आने वाले सीजन में बेहतर प्रदशर्न कर आगे बढ़ सके.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

Related News

सिर्फ छक्के मारना नहीं, बल्कि.... मुकुल चौधरी को मिली थी विराट कोहली से खास सलाह

सिर्फ छक्के मारना नहीं, बल्कि.... मुकुल चौधरी को मिली थी विराट कोहली से खास सलाह

'मैं साकिब और मलिंगा से काफी कुछ सीख रहा हूँ...', कमिंस के इस बयान ने जीता क्रिकेट फैंस का दिल

'मैं साकिब और मलिंगा से काफी कुछ सीख रहा हूँ...', कमिंस के इस बयान ने जीता क्रिकेट फैंस का दिल
हार के बाद फूट पड़ा आरसीबी के कप्तान का दर्द! बताया हैदराबाद के गेंदबाजों ने मैदान पर कैसे पलटा पूरा मैच

हार के बाद फूट पड़ा आरसीबी के कप्तान का दर्द! बताया हैदराबाद के गेंदबाजों ने मैदान पर कैसे पलटा पूरा मैच

विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से मिलाया हाथ, आखिर क्या हो गई बात

विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से मिलाया हाथ, आखिर क्या हो गई बात

Latest News

ravichandran-ashwin-113

'धोनी को बनाओ हेड कोच', CSK के खराब सीजन के बाद अश्विन ने दिया सुझाव

mukul-chaudhary-2

सिर्फ छक्के मारना नहीं, बल्कि.... मुकुल चौधरी को मिली थी विराट कोहली से खास सलाह

pat-cummins-90

'मैं साकिब और मलिंगा से काफी कुछ सीख रहा हूँ...', कमिंस के इस बयान ने जीता क्रिकेट फैंस का दिल
rcb-captain-4

हार के बाद फूट पड़ा आरसीबी के कप्तान का दर्द! बताया हैदराबाद के गेंदबाजों ने मैदान पर कैसे पलटा पूरा मैच

travis-head-virat-kohli

विराट कोहली ने ट्रेविस हेड से मिलाया हाथ, आखिर क्या हो गई बात
srh-vs-rcb-team

IPL 2026: तय हो गई पहले क्वॉलिफायर की टीमें, जानें कब होगा मुकाबला

Editor's Pick

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Match Preview and Playing 11 Updates

कैसे टॉप-2 में पहुंचेगी SRH, RCB के खिलाफ कितने रन से जीतना होगा?
Chennai Super Kings Bowling Coach Eric Simons Comment on MS Dhoni Return on Ground

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी
IPL 2026 Playoffs Scenario For Rajasthan Royals, Punjab kIngs, Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच
Sai Sudharsan and Shubman Gill creates History against CSK in IPL 2026

साई सुदर्शन- शुभमन गिल की जोड़ी ने रचा इतिहास, ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

Shubman Gill Completes 6000 T20 Runs third fastest for India Breaks Shikhar dhawan Suresh raina Rohit sharma record

शुभमन गिल ने तोड़ा धवन, रैना और रोहित का रिकॉर्ड, टी-20 में हासिल की बड़ी उपलब्धि
MS Dhoni has Gone Back to Ranchi Will Join The Team if CSK Qualifies for The Playoffs

रांची लौटे धोनी, अब तभी लौटेंगे अगर CSK प्लेऑफ में बनाएगी जगह