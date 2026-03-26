IPL 2026, Mumbai Indians का पूुरा शेड्यूल, कब, कहां और किसके खिलाफ होंगे हार्दिक की सेना के मुकाबले

आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इसमें मुंबई इंडियंस के मैचों की बात करें तो यह टीम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से दो-दो बार ही भिड़ेगी.

IPL 2026 Mumbai Indians Schedule

MI IPL 2026 Full Schedule: IPL 2026 के शेड्यूल का दूसरा चरण जारी हो गया है. अब लीग स्टेज के सभी 70 मैचों का शेड्यूल आ गया है. पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम अपना पहला मैच वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेगी. यह मैच 29 मार्च को होगा. इसके बाद हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली यह टीम अपने दो मैच दिल्ली और गुवाहाटी में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चार और सात अप्रैल को खेलेगी.

आईपीएल का सबसे बड़ा लीग मैच यानी अल-क्लासिको वानखेड़े स्टेडियम पर 23 अप्रैल को खेला जाएगा. जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी. वानखेड़े स्टेडियम पर दोनों पांच बार की चैंपियन टीमें भिड़ेंगी. इसके बाद 2 मई को मुंबई की टीम एम. चिदंबरम स्टेडियम पर रिटर्न मैच खेलने जाएगी.

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मुंबई और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच 12 अप्रैल को होगा. और फिर दोनों टीमें 10 मई को रायपुर में आमने-सामने होंगी.

मुंबई इंडियंस (MI) आईपीएल 2026 शेड्यूल

मैच नंबर तारीख दिन प्रतिद्वंदी टीम स्थान समय 1 29 मार्च रविवार कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई 7:30 बजे 2 4 अप्रैल शनिवार दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली 3:30 बजे 3 7 अप्रैल मंगलवार राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी 7:30 बजे 4 12 अप्रैल रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई 7:30 बजे 5 16 अप्रैल गुरुवार पंजाब किंग्स मुंबई 7:30 बजे 6 20 अप्रैल सोमवार गुजरात टाइटन्स अहमदाबाद 7:30 बजे 7 23 अप्रैल गुरुवार चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई 7:30 बजे 8 29 अप्रैल बुधवार सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई 7:30 बजे 9 2 मई शनिवार चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई 7:30 बजे 10 4 मई सोमवार लखनऊ सुपर जायंट्स मुंबई 7:30 बजे 11 10 मई रविवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रायपुर 7:30 बजे 12 14 मई गुरुवार पंजाब किंग्स धर्मशाला 7:30 बजे 13 20 मई बुधवार कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता 7:30 बजे 14 24 मई रविवार राजस्थान रॉयल्स मुंबई 3:30 बजे

IPL 2026 का पूरा शेड्यूल

IPL 2026 RCB का पूरा शेड्यूल