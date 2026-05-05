IPL 2026 Mumbai Indians Raghu Sharma Celebration Went Viral After Taking Maiden Wicket Against Lucknow Super Giants

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IPL 2026: 'राधे-राधे'... मुंबई इंडियंस के रघु शर्मा ने पहला विकेट लेते ही जेब से निकाली पर्ची, सेलिब्रेशन हो गया वायरल

आईपीएल में पहला विकेट हासिल करने से पहले इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में लंबा सफर तय किया है. और यह पहला विकेट वाकई उनके लिए इमोशनल लम्हा था.

Edited By : Bharat Malhotra |May 05, 2026, 07:50 AM IST

Published On May 05, 2026, 07:50 AM IST

Last UpdatedMay 05, 2026, 07:50 AM IST

मुंबई इंडियंस के स्पिनर रघु शर्मा के लिए सोमवार, 4 मई की शाम बहुत यादगार शाम थी. वानखेड़े स्टेडियम पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने आईपीएल में अपना पहला विकेट हासिल किया. और जिस अंदाज में उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया वह वायरल हो गया.

यह आईपीएल में उनका दूसरा विकेट था. रघु ने अंगकृष रघुवंशी का विकेट लेकर आईपीएल में अपनी पहली कामयाबी हासिल की. उनकी फ्लाइटेड गेंद पर रघुवंशी ने शॉट खेलना चाहा. लेकिन रघुवंशी हवा में चकमा खा चुके थे. गेंद बल्ले से लगकर सीधा गेंदबाज के हाथ में गई. और शर्मा ने आसान सा कैच पकड़ा. लेकिन इस विकेट से ज्यादा उनका सेलिब्रेशन वायरल हो गया. और हर किसी का ध्यान उसने अपनी ओर खींचा.

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रघु शर्मा ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और दर्शकों को दिखाया. यह आईपीएल 2025 में अभिषेक शर्मा की 40 गेंद पर लगाई गई सेंचुरी की तरह था. जब बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शतक लगाने के बाद सेलिब्रेशन में अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला था. रघु के कागज पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने सभी को इमोशनल कर दिया. इस कागज पर उन्होंने मौका देने के लिए मुंबई इंडियंस का शुक्रिया अदा किया था.

इस कागज पर लिखा था, ‘राधे-राधे. गुरुदेव की कृपा से आज दर्द भरे 15 बरस का अंत हुआ. धन्यवाद, मुंबई इंडियंस (ब्लू और गोल्ड), मुझे यह मौका देने के लिए. हमेशा आभारी रहूंगा. जय श्री राम.’

आईपीएल में मौका मिलने से पहले 33 साल के इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में काफी वक्त बिताया है. उन्होंने अपनी गेंदबाजी का स्टाइल भी बदला. और तेज गेंदबाज से स्पिनर भी बने. और पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए भी उन्होंने कड़ी मेहनत की.

रघु को आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने रिप्लेमेंट के तौर पर शामिल किया था. लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. साल 2026 में उन्हें रीटने किया गया. उनका पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ था. उस मैच में वह कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए थे.

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने चार ओवर में 36 रन देकर एक विकेट हासिल किया. उन्होंने बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने का काम किया. जब ऋषभ पंत के बल्लेबाज एडेन मार्करम और ऋषभ पंत ने आक्रामक रुख अपनाया तो उन्होंने अपनी विविधता से प्रभावित किया. मुंबई इंडियंस के सामने 229 रन का लक्ष्य था जिसे उसने 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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