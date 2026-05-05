IPL 2026 Mumbai Indians Raghu Sharma Celebration Went Viral After Taking Maiden Wicket Against Lucknow Super Giants

आईपीएल में पहला विकेट हासिल करने से पहले इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में लंबा सफर तय किया है. और यह पहला विकेट वाकई उनके लिए इमोशनल लम्हा था.
Published On May 05, 2026, 07:50 AM IST
Last UpdatedMay 05, 2026, 07:50 AM IST
मुंबई इंडियंस के स्पिनर रघु शर्मा के लिए सोमवार, 4 मई की शाम बहुत यादगार शाम थी. वानखेड़े स्टेडियम पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने आईपीएल में अपना पहला विकेट हासिल किया. और जिस अंदाज में उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया वह वायरल हो गया.
यह आईपीएल में उनका दूसरा विकेट था. रघु ने अंगकृष रघुवंशी का विकेट लेकर आईपीएल में अपनी पहली कामयाबी हासिल की. उनकी फ्लाइटेड गेंद पर रघुवंशी ने शॉट खेलना चाहा. लेकिन रघुवंशी हवा में चकमा खा चुके थे. गेंद बल्ले से लगकर सीधा गेंदबाज के हाथ में गई. और शर्मा ने आसान सा कैच पकड़ा. लेकिन इस विकेट से ज्यादा उनका सेलिब्रेशन वायरल हो गया. और हर किसी का ध्यान उसने अपनी ओर खींचा.
रघु शर्मा ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और दर्शकों को दिखाया. यह आईपीएल 2025 में अभिषेक शर्मा की 40 गेंद पर लगाई गई सेंचुरी की तरह था. जब बाएं हाथ के बल्लेबाज ने शतक लगाने के बाद सेलिब्रेशन में अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला था. रघु के कागज पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने सभी को इमोशनल कर दिया. इस कागज पर उन्होंने मौका देने के लिए मुंबई इंडियंस का शुक्रिया अदा किया था.
इस कागज पर लिखा था, ‘राधे-राधे. गुरुदेव की कृपा से आज दर्द भरे 15 बरस का अंत हुआ. धन्यवाद, मुंबई इंडियंस (ब्लू और गोल्ड), मुझे यह मौका देने के लिए. हमेशा आभारी रहूंगा. जय श्री राम.’
आईपीएल में मौका मिलने से पहले 33 साल के इस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में काफी वक्त बिताया है. उन्होंने अपनी गेंदबाजी का स्टाइल भी बदला. और तेज गेंदबाज से स्पिनर भी बने. और पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए भी उन्होंने कड़ी मेहनत की.
रघु को आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस ने रिप्लेमेंट के तौर पर शामिल किया था. लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. साल 2026 में उन्हें रीटने किया गया. उनका पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ था. उस मैच में वह कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए थे.
लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने चार ओवर में 36 रन देकर एक विकेट हासिल किया. उन्होंने बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाने का काम किया. जब ऋषभ पंत के बल्लेबाज एडेन मार्करम और ऋषभ पंत ने आक्रामक रुख अपनाया तो उन्होंने अपनी विविधता से प्रभावित किया. मुंबई इंडियंस के सामने 229 रन का लक्ष्य था जिसे उसने 8 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया.