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IPL 2026: 'जसप्रीत बुमराह से पूछें कि क्या उसे...', संजय बांगड़ ने मुंबई इंडियंस को दी सलाह

टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने जसप्रीत बुमराह को लेकर मुंबई इंडियंस को एक सलाह दी है. उनका मानना है कि इसके बाद बुमराह अपने पुराने रंग में नजर आ सकते हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |May 05, 2026, 04:28 PM IST

Published On May 05, 2026, 04:28 PM IST

Last UpdatedMay 05, 2026, 04:28 PM IST

Jasprit bumrah Sanjay Bangar Mumbai Indians

Jasprit bumrah Sanjay Bangar Mumbai Indians

स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल 2026 बहुत अच्छा नहीं जा रहा है. मुंबई इंडियंस के इस पेसर ने इस सीजन में 10 मैच खेले हैं और सिर्फ तीन विकेट हासिल किए हैं. बुमराह के इस प्रदर्शन का असर मुंबई इंडियंस पर भी पड़ा है. मुंबई इंडियंस आईपीएल के इस सीजन में अभी 9वें पायदान पर है. टीम ने सिर्फ तीन मैच जीते हैं और प्लेऑफ की उसकी उम्मीदें बहुत कम बची हैं. टीम को अपने बाकी बचे चारों मैच तो जीतने ही होंगे और साथ ही उम्मीद करनी होगी कि बाकी नतीजे भी उसके पक्ष में जाएं. बुमराह के इस खेल पर भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने अपनी राय रखी है. बांगड़ ने कहा है कि बुमराह की इस परेशानी का हल शायद पूरी तरह से तकनीकी नहीं है.

उन्होंने आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्टस के साथ बातचीत में कहा, ‘हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां मैनेजमेंट को सही मायनों में बुमराह के साथ बैठकर बात करनी चाहिए. उनसे पूछना चाहिए: ‘क्या आप खुद 100 फीसदी महसूस कर रहे हैं’; ‘क्या आप एक-दो मैच का ब्रेक लेना चाहेंगे.”

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बांगड़ की इस सलाह के मायने यह हैं कि बुमराह कुछ वक्त के लिए हट जाएं और फिर खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से रीसेट करके कुछ आखिरी मुकाबलों के लिए पूरी तरह धारदार आक्रमण के साथ लौटें.

उन्होंने कहा, ‘और अगर वह कहते हैं, ‘नहीं, मैं खेलने के लिए तैयार हूं’ तो शायद आपको उनका एक बेहतर वर्जन देखने को मिले. चूंकि वह और ज्यादा मेहनत करेंगे.’

प्लेऑफ में पहुंचने की मुंबई की जो भी बची-खुची उम्मीदें हैं वे काफी हद तक बुमराह के प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं. सवाल यह भी है कि क्या मुंबई इंडियंस, जो एक भी मैच हारना गवारा नहीं कर सकती, इस अहम मोड़ पर अपने इस स्टार गेंदबाज को आराम दे सकती है?

मुंबई ने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को छह विकेट से हराकर प्लेऑफ की अपने अवसरों को जीवंत रखा है.

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि बुमराह बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इसी वजह से वह अपनी नैसर्गिक लय नहीं हासिल कर पा रहे हैं. उनका मानना है कि बुमराह को बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ बुमराह प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं और इस वजह से वह लय हासिल नहीं कर पा रहे हैं और कुछ किस्मत का साथ भी उन्हें नहीं मिल रहा है.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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