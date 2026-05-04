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IPL 2026- MI vs LSG: हेड-टू-हेड में किसका पलड़ा भारी, कैसी है दोनों टीमों की तैयारी

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Head-to-Head: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज आईपीएल 2026 का अहम मैच खेला जाएगा. हेड-टू-हेड मैचों में कौन आगे है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 04, 2026, 12:08 PM IST

Published On May 04, 2026, 12:08 PM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 12:08 PM IST

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 47वें मैच में सोमवार को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत शाम साढ़े बजे होगी.

हेड-टू-हेड में किस टीम का पलड़ा है भारी

दोनों टीमों के हेड-टू-हेड की बात करें तो मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक आठ मैच खेले गए. इनमें से छह मैचों में सुपर जायंट्स को जीत मिली है. वहीं अगर पॉइंट टेबल की बात करें, तो दोनों ही टीमें फिलहाल सबसे निचले पायदान पर हैं. सुपर जायंट्स पॉइंट टेबल में 10वें पायदान पर है, तो वहीं मुंबई इंडियंस 9वें पर. हालांकि, मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुपर जायंट्स का पलड़ा काफी भारी रहा है. सुपर जायंट्स को सबसे ताजा शिकस्त कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सुपर ओवर में मिली.

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लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग है परेशानी

ऋषभ पंत की कप्तानी वाली सुपर जायंट्स टीम को मुख्य रूप से बल्लेबाजी में बार-बार मिल रही असफलताओं के कारण संघर्ष करना पड़ा है, जबकि उनके गेंदबाजों ने सराहनीय प्रयास किए हैं. पिछले मुकाबले में, मोहसिन खान की शानदार गेंदबाजी बेकार चली गई, जबकि निकोलस पूरन से जुड़ा एक विवादास्पद सुपर ओवर का फैसला टीम को भारी पड़ा.

मुंबई इंडियंस की टीम पूरे सीजन में हासिल नहीं कर पाई लय

वहीं, मुंबई का अभियान प्रमुख खिलाड़ियों जैसे जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या के लगातार बदलते प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुआ है. हार्दिक की कप्तानी भी अब सवालों के घेरे में आ गई है. हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी से टीम कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जिससे अब टीम के पास आगे बढ़ने के लिए गलतियों की गुंजाइश बहुत कम बची है.

आज इन दोनों टीमों में से किसी एक का इस सीजन के आईपीएल का सफर खत्म हो जाएगा. आज की हार और जीत से ये फैसला होगा कि आखिरी आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस और सुपर जायंट्स में से कौन आगे जा रहा है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.

कैसी हो सकती है दो टीमें

मुंबई इंडियंस (संभावित):

1 विल जैक, 2 रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), 3 नमन धीर, 4 सूर्यकुमार यादव, 5 तिलक वर्मा, 6 हार्दिक पंड्या (कप्तान), 7 रॉबिन मिंज, 8 शार्दुल ठाकुर, 9 ट्रेंट बोल्ट, 10 अल्लाह गजनफर, 11 जसप्रीत बुमरा, 12 रघु शर्मा

लखनऊ सुपर जाइंट्स (संभावित):

1 मिशेल मार्श, 2 एडेन मार्करम, 3 ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), 4 निकोलस पूरन, 5 आयुष बडोनी, 6 हिम्मत सिंह, 7 मुकुल चौधरी, 8 जॉर्ज लिंडे, 9 मोहम्मद शमी, 10 प्रिंस यादव, 11 दिगवेश राठी, 12 मोहसिन खान

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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