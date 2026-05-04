MI vs LSG: मुश्किल में फंसी 2 टीमों का मुकाबला, क्या रोहित खेलेंगे, कैसी होगी प्लेइंग 11

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज, 4 मई को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा. यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाएगा. दोनों ही टीमें टेबल में काफी नीचे हैं. मुंबई इंडियंस 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 10वें नंबर पर है. और अब दोनों के लिए अब सफर मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है.

मुंबई इंडियंस के लिए क्या है परेशानी

मुंबई इंडियंस की बात करें तो उसने सीजन की शुरुआत जीत के साथ की. 2012 के बाद पहली बार टीम ने सीजन का पहला मैच जीता. लेकिन उसके बाद सफर लगातार नीचे की ओर गया. अब टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर है. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली टीम के लिए अब प्लेऑफ मुश्किल नजर आ रहा है. और अगर टीम यहां से भी नहीं संभली तो उसके लिए अंतिम चार के रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे.

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लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्या है तस्वीर

दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम ने अच्छी शुरुआत की थी. टीम ने पहले तीन में से दो मैच जीते थे. लेकिन उसके बाद वह लगातार पांच मैच हार चुकी है. लखनऊ की तेज गेंदबाजी काफी अच्छी है. लेकिन असल में उसकी बल्लेबाजी संघर्ष कर रही है. टीम के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन का खराब फॉर्म उनके लिए परेशानी का बड़ा सबब है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 8 पारियों में सिर्फ 82 रन बनाए हैं उनका स्ट्राइक-रेट भी सिर्फ 81.18 का है.

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कैसी होगी पिच और तापमान

यह मैच वानखेड़े स्टेडियम की पिच नंबर चार पर खेला जाएगा. इस पिच पर सीजन में सिर्फ एक मैच खेला गया है. पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के छह विकेट पर 195 के स्कोर को 21 गेंद और सात विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया था. सोमवार के मैच में भी ऐसा देखने को मिल सकता है. तापमान की बात करें तो यह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

क्या रोहित शर्मा आज का मैच खेलेंगे?

अगर रोहित शर्मा आज का मैच खेलते हैं तो वह रॉबिन मिन्ज की जगह अंतिम 11 में जगह बनाएंगे. वह रयान रिकल्टन की जगह पारी का आगाज करेंगे. और फिर विल जैक्स बैटिंग ऑर्डर में नंबर तीन पर जा सकते हैं. शार्दुल ठाकुर को कृष भगत की जगह मौका मिल सकता है.

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मुंबई इंडियंस (संभावित):

1 विल जैक, 2 रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), 3 नमन धीर, 4 सूर्यकुमार यादव, 5 तिलक वर्मा, 6 हार्दिक पंड्या (कप्तान), 7 रॉबिन मिंज, 8 शार्दुल ठाकुर, 9 ट्रेंट बोल्ट, 10 अल्लाह गजनफर, 11 जसप्रीत बुमरा, 12 रघु शर्मा

लखनऊ सुपर जाइंट्स (संभावित):

1 मिशेल मार्श, 2 एडेन मार्करम, 3 ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), 4 निकोलस पूरन, 5 आयुष बडोनी, 6 हिम्मत सिंह, 7 मुकुल चौधरी, 8 जॉर्ज लिंडे, 9 मोहम्मद शमी, 10 प्रिंस यादव, 11 दिगवेश राठी, 12 मोहसिन खान