IPL 2026: क्या लगातार 4 हार के बाद होगा पंजाब किंग्स की टीम में बदलाव, कोच ने बताई सारी बात

धर्मशाला: पंजाब किंग्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से की थी. टीम लगातार जीत रही थी और लग रहा था कि वह सबसे पहले प्लेऑफ में जगह बनाएगी. पहले सात मैचों में कोई भी मुकाबला नहीं गंवाने वाली श्रेयस अय्यर की टीम अब लगातार हार रही है. एक के बाद एक टीम चार मैच लगातार हार चुकी है. सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद पंजाब किंग्स की गेंदबाजी और फील्डिंग एक बार फिर सवालों के घेरे में रही. टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी हार की ये दो ही वजह बताईं. और अब टीम के स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने भी इस पर बात की है. बहुतुले ने माना कि फील्डिंग, खास तौर पर अहम मौकों पर कैच नहीं ले पाना टीम के लिए बड़ी परेशानी है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लगातार हार के बाद भी टीम में बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा.

कभी टॉप पर थी पंजाब किंग्स की टीम

पंजाब किंग्स ने लीग के शुरुआती चरण में लगातार छह मैच जीतकर टॉप स्थान हासिल किया था, लेकिन श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम का प्रदर्शन उसके बाद खराब रहा और वह लगातार चार मैच हार चुकी है. खराब फील्डिंग के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा है. पंजाब ने पिछले दो मैचों में पांच कैच छोड़े हैं.

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बहुतुले ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ‘बदकिस्मती से आज हमने महत्वपूर्ण अवसरों पर कुछ कैच छोड़ दिए. हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं है.’

टीम में नहीं होगा बड़ा बदलाव

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. निश्चित रूप से हम कुछ मैच हार गए हैं. हम कुछ खास क्षेत्रों पर ही फिर से विचार करेंगे. टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.’ दिल्ली कैपिटल्स के हाथों तीन विकेट की हार के दौरान पंजाब ने दो कैच छोड़े, जिनमें से एक अक्षर पटेल का था, जिन्होंने इसका फायदा उठाकर हाफ-सेंचुरी लगाई.

बहुतुले ने कहा, ‘अहम मौके पर हमसे एक कैच छूट गया, जिससे हमारी लय टूट गई. अगर हमने वह दो कैच ले लिए होते तो शायद वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते. हम इस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस मैच से सबक लेना बहुत महत्वपूर्ण है. हमने जो भी गलतियां की हैं, उनमें से कुछ गैर-जरूरी थीं.’ एक समय तालिका में शीर्ष पर रहने वाली पंजाब टीम अब 11 मैचों में 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर खिसक गई है.