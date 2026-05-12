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IPL 2026: क्या लगातार 4 हार के बाद होगा पंजाब किंग्स की टीम में बदलाव, कोच ने बताई सारी बात

पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले मानते हैं कि उनकी टीम जो लगातार चार मैच हारी है उसकी वजह खराब फील्डिंग खास तौर पर कैच छोड़ना रहा है. लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि लगातार चार हार के बाद भी टीम में भरोसा पूरी तरह कायम है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 12, 2026, 02:45 PM IST

Published On May 12, 2026, 02:45 PM IST

Last UpdatedMay 12, 2026, 02:45 PM IST

Punjab Kings Team in IPL 2026

पंजाब किंग्स की टीम की लगातार चार हार के बाद क्या बोले स्पिन बॉलिंग कोच

धर्मशाला: पंजाब किंग्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से की थी. टीम लगातार जीत रही थी और लग रहा था कि वह सबसे पहले प्लेऑफ में जगह बनाएगी. पहले सात मैचों में कोई भी मुकाबला नहीं गंवाने वाली श्रेयस अय्यर की टीम अब लगातार हार रही है. एक के बाद एक टीम चार मैच लगातार हार चुकी है. सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद पंजाब किंग्स की गेंदबाजी और फील्डिंग एक बार फिर सवालों के घेरे में रही. टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी हार की ये दो ही वजह बताईं. और अब टीम के स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने भी इस पर बात की है. बहुतुले ने माना कि फील्डिंग, खास तौर पर अहम मौकों पर कैच नहीं ले पाना टीम के लिए बड़ी परेशानी है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लगातार हार के बाद भी टीम में बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा.

कभी टॉप पर थी पंजाब किंग्स की टीम

पंजाब किंग्स ने लीग के शुरुआती चरण में लगातार छह मैच जीतकर टॉप स्थान हासिल किया था, लेकिन श्रेयस अय्यर की अगुआई वाली टीम का प्रदर्शन उसके बाद खराब रहा और वह लगातार चार मैच हार चुकी है. खराब फील्डिंग के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा है. पंजाब ने पिछले दो मैचों में पांच कैच छोड़े हैं.

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बहुतुले ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ‘बदकिस्मती से आज हमने महत्वपूर्ण अवसरों पर कुछ कैच छोड़ दिए. हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं है.’

टीम में नहीं होगा बड़ा बदलाव

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. निश्चित रूप से हम कुछ मैच हार गए हैं. हम कुछ खास क्षेत्रों पर ही फिर से विचार करेंगे. टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.’ दिल्ली कैपिटल्स के हाथों तीन विकेट की हार के दौरान पंजाब ने दो कैच छोड़े, जिनमें से एक अक्षर पटेल का था, जिन्होंने इसका फायदा उठाकर हाफ-सेंचुरी लगाई.

बहुतुले ने कहा, ‘अहम मौके पर हमसे एक कैच छूट गया, जिससे हमारी लय टूट गई. अगर हमने वह दो कैच ले लिए होते तो शायद वे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते. हम इस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि इस मैच से सबक लेना बहुत महत्वपूर्ण है. हमने जो भी गलतियां की हैं, उनमें से कुछ गैर-जरूरी थीं.’ एक समय तालिका में शीर्ष पर रहने वाली पंजाब टीम अब 11 मैचों में 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर खिसक गई है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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