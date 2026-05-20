IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 Orange Cap Race Vaibhav Suryavanshi on top virat kohli shubman gill

IPL 2026 के रन मशीन बने वैभव सूर्यवंशी, Virat Kohli और क्लासेन कर रहे हैं उनका तेजी से पीछा

IPL 2026 के ऑरेंज कैप की रेस में वैभव की गाड़ी सबसे तेजी से चल रही है. वैभव का पीछा गिल, कोहली और सुदर्शन तेजी से कर रहे हैं.

Edited By : Saurav Kumar |May 20, 2026, 11:08 AM IST

Published On May 20, 2026, 11:08 AM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 11:08 AM IST

vaibhav Suryavanshi

IPL 2026 Orange Cap Race: IPL में रनों और चौके-छक्के की बारिश तो फैंस को हमेशा से देखने को मिलते रही है लेकिन इस बार का आईपीएल कुछ खास है. आईपीएल के खास होने की वजह वैभव सूर्यवंशी की दमदार बल्लेबाजी है. 15 साल के इस बल्लेबाज ने रन बनाने के मामले में विराट कोहली, मिचेल मार्श, शुभमन गिल जैसे कई स्टार खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है. वैभव का बल्ला कटार की तरह चल रहा है वह गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे हैं.

वैभव इस सीजन अब तक रन बनाने के मामले वाली रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. वैभव अपने इस शानदार प्रदर्शन के दमपर फिलहाल ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाए हुए हैं. वैभव की बल्लेबाजी ने हर किसी का मन मोहा है. हालांकि आईपीएल के किंग फैंस के चहेते विराट कोहली भी वैभव से ज्यादा पीछे नहीं हैं वह वैभव से कुछ ही रन पीछे चल रहे हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

वैभव आगे, टॉप-5 में और कौन है शामिल?

मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जयपुर में खेले गए मुकाबले में वैभव 38 गेंदों पर 93 रन की पारी खेल न सिर्फ अपनी टीम को चौथे स्थान पर ले आए, बल्कि एक बार फिर सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए और ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिया. आइए देखते हैं कि आरआर और एलएसजी मैच के बाद सीजन के शीर्ष-5 बल्लेबाज कौन-कौन हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने 13 मैचों की 13 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाते हुए 579 रन बनाए हैं. वह फिलहाल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है. सीजन में वैभव ने 50 चौके और 53 छक्के लगाए हैं. वह इस सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले, साथ ही किसी भी एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

गिल और सुदर्शन भी रेस में शामिल

एलएसजी के मिशेल मार्श सीजन के दूसरे सफल बल्लेबाज हैं. मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 96 रन की पारी खेलने वाले मार्श के 13 मैचों में 563 रन हो गए हैं. सीजन में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाने वाले मार्श ने 51 चौके और 36 छक्के लगाए हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने 13 मैचों की 13 पारियों में 555 रन बनाए हैं और सीजन के तीसरे सफल बल्लेबाज हैं. सीजन में 5 अर्धशतक लगा चुके क्लासेन ने 44 चौके और 25 छक्के लगाए हैं.

गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन और शुभमन गिल चौथे और पांचवें नंबर पर हैं. सुदर्शन ने 13 मैचों की 13 पारियों में 554 रन बनाए हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए है. वह सीजन में 55 चौके और 25 छक्के लगा चुके हैं. शुभमन गिल ने 12 मैचों की 12 पारियों में 552 रन बनाए हैं. इसमें 5 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. गिल ने 50 चौके और 27 छक्के लगाए हैं.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

Related News

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल
अफगानिस्तान के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, मानव सुथार ने रचा इतिहास

अफगानिस्तान के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, मानव सुथार ने रचा इतिहास
VIDEO: 'जय बिहार...', साकिब हुसैन और इशान के इस स्पेशल अंदाज का जश्न ने बिहारवासियों का जीता दिल

VIDEO: 'जय बिहार...', साकिब हुसैन और इशान के इस स्पेशल अंदाज का जश्न ने बिहारवासियों का जीता दिल
वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा आंद्रे रसेल को पीछे, अब गेल का महारिकॉर्ड निशाने पर

वैभव सूर्यवंशी ने छोड़ा आंद्रे रसेल को पीछे, अब गेल का महारिकॉर्ड निशाने पर

Latest News

bangladesh-20

बांग्लादेश ने फिर बजाई पाकिस्तान की बैंड, टेस्ट सीरीज में किया क्लीन स्वीप
ban-vs-pak-4

BAN vs PAK: बांग्लादेश में पाकिस्तान की फिर बेइजज्ती, 78 रन से हारा दूसरा टेस्ट
vaibhav-3-2

IPL 2026 के रन मशीन बने वैभव सूर्यवंशी, Virat Kohli और क्लासेन कर रहे हैं उनका तेजी से पीछा

pant-6-4

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल
manav-suthar-5

अफगानिस्तान के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान, मानव सुथार ने रचा इतिहास
ishan-1-4

VIDEO: 'जय बिहार...', साकिब हुसैन और इशान के इस स्पेशल अंदाज का जश्न ने बिहारवासियों का जीता दिल

Editor's Pick

form issue bad captaincy and anger what happend to rishabh pant fans raised question

क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल
Rajasthan Royals Scored 23 Runs in First Over Against Lucknow Super Giants Jaiswal Hit 4 Boundaries

पहले ही ओवर में लय से भटके आकाश सिंह, जायसवाल ने खूब भुनाया
Who is Gurnoor Brar Punjab Pacer Who is Selected For Afghanistan Test and ODI Series

कौन हैं गुरनूर बरार, 6.5 फुट लंबा गेंदबाज, जिसे आया टीम इंडिया का बुलावा
Big Update on MS Dhoni Retirement Suresh Raina give big hint to fans ipl 2026

फैंस के लिए खुशखबरी, IPL 2027 में दिखेगा माही का मैजिक! चिन्ना थाला ने किया कंफर्म
IPL 2026: Rajasthan Royals Can beat Any Team and Reach in Playoffs

RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया
If CSK beat SRH RCB get a big boost and will remain at top 2 in points table ipl 2026

CSK की जीत से RCB को होगा बंपर फायदा, SRH अगर मारेगी बाजी तो GT कहेगी 'थैंक्यू'