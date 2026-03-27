IPL 2026: 10 टीमों में शामिल सभी विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट, अभी तक कौन नहीं लौटा

IPL 2026 में 10 टीमें खेल रही हैं. देखें हर टीम में कौन-कौन सा विदेशी खिलाड़ी खेल रहा है. देखें पूरी लिस्ट.

IPL 2026 overseas players of all teams list

IPL 2026 सीजन शुरू होने को है. शनिवार से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच सीजन का पहला मैच खेला जाएगा. हालांकि इस बीच कई ऐसी टीमें हैं जिनके साथ उनके कई विदेशी खिलाड़ी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस 25 मार्च को ही भारत आ गए थे लेकिन वह सीजन के शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे. वह अभी चोट से उबर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि वह दूसरे हाफ तक ही पूरी तरह खेलने के लिए फिट हो पाएंगे. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ही जोश हेजलवुड और मिशेल स्टार्क भी सीजन के शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे. चोट और वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वे टीम के साथ नहीं जुड़े हैं. और वे कब तक आ पाएंगे इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है.

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लखनऊ सुपर जायंट्स के जोश इंग्लिश भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जो सिर्फ दूसरे हाफ में ही उपलब्ध होंगे. वह निजी कारणों से अभी तक नहीं लौटे हैं. लॉकी फर्ग्युसन भी इस लिस्ट में शामिल हैं.

इसके अलावा श्रीलंका के कई खिलाड़ी अभी तक आईपीएल से नहीं जुड़े हैं. इसमें केकेआर के मतीशा पथिराना, लखनऊ सुपर जायंट्स के वानिंडु हसरंगा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नुआन तुषारा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की ओर से एनओसी नहीं मिला है.

इसके साथ ही नाथन एलिस और सैम करन ऐसे खिलाड़ी हैं जो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. चोट की वजह से वह पूरे आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे. और बेन डकेट ने तो आईपीएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है.

विदेशी खिलाड़ियों का नियम क्या है आईपीएल में

आईपीएल की बात करें तो एक टीम में अधिकतम 25 खिलाड़ी हो सकते हैं. यानी कोई भी फ्रैंचाइजी अपने दल में ज्यादा-से-ज्यादा इतने ही खिलाड़ी रख सकता है. वहीं कम से कम 18 खिलाड़ी होना जरूरी है. तो इन खिलाड़ियों में से अधिकतम 8 ही विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं. और बात जब प्लेइंग इलेवन की होती है तो एक टीम में चार से ज्यादा खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में नहीं हो सकते.

अगर किसी टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर विदेशी खिलाड़ी को आजमाना है तो भी उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि यह संख्या चार से ऊपर न जाए. यानी भारतकीय खिलाड़ी की जगह विदेशी खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तब तक नहीं आ सकता जब तक मूल टीम में चार से कम विदेशी खिलाड़ी न रहे हों.

आईपीएल 2026: सभी टीमों के विदेशी खिलाड़ी (Overseas Players)