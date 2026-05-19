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IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद को मिला प्लेऑफ का टिकट, कप्तान कमिंस की नजर में क्या है टर्निंग पॉइंट

चेन्नई: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ में पहुंच गई है. सोमवार, 18 मई को उसने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराकर अंतिम चार का टिकट हासिल कर लिया. टीम ने शानदार खेल दिखाया और मेजबान टीम को उसके आखिरी घरेलू मैच में मात दी. मैच के बाद टीम...

Edited By : Bharat Malhotra |May 19, 2026, 09:51 AM IST

Published On May 19, 2026, 09:51 AM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 09:51 AM IST

heinrich klaasen and Ishan Kishan

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए किशन और क्लासेन की अच्छी साझेदारी

चेन्नई: सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ में पहुंच गई है. सोमवार, 18 मई को उसने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच विकेट से हराकर अंतिम चार का टिकट हासिल कर लिया. टीम ने शानदार खेल दिखाया और मेजबान टीम को उसके आखिरी घरेलू मैच में मात दी. मैच के बाद टीम के कप्तान पैट कमिंस ने ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन के बीच हुई साझेदारी को जीत की अहम वजह बताया. उन्होंने इस पार्टनरशिप को टर्निंग पॉइंट कहा.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है. लेकिन चेन्नई की पिच धीमी थी. और टीम ने इसमें बहुत अच्छी तरह खुद को ढाला. टीम ने पहले छह ओवरों में सिर्फ 45 रन बनाए थे. ट्रेविस हेड सिर्फ छह रन बनाकर आउट हो गए थे और अभिषेक शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए थे. उन्होंने 26 रन बनाए. 8वें ओवर में सनराइजर्स का स्कोर 56 रन था. लेकिन यहां से ईशान और क्लासेन ने मोर्चा संभाला. दोनों के बीच 85 रन की साझेदारी हुई. सिर्फ 41 गेंद की इस साझेदारी ने मैच का रुख सनराइजर्स की ओर मोड़ दिया.

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स्कोरकार्ड- आईपीएल 2026, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

हमारे खेलने का तरीका अलग रहा…

कमिंस ने मैच प्रजेंटेशन के दौरान कहा, ‘सच में अच्छा लगा. यह उससे थोड़ा अलग था जैसा हम आमतौर पर खेलते हैं. यह बैटिंग के लिए काफी मुश्किल विकेट था. मुझे लगा कि जिस तरह से क्लासेन और ईशान ने चेज किया, वह सच में शानदार था, इसलिए बहुत खुश हूं. मुझे लगता है कि ईशान-क्लासेन के बीच हुई साझेदारी मैच का टर्निंग प्वाइंट रही. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी. हमें लगा कि आपको एक-दो अच्छी साझेदारियों की जरूरत है. एक बार जब आप क्रीज पर सेट हो जाते हैं, तो यह थोड़ा आसान हो जाता है. एक नए बल्लेबाज के लिए विकेट सच में मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बस अपने मैच-अप चुने और कुछ जबरदस्त शॉट खेले.’

थोड़ी अलग थी चेन्नई की पिच

चेन्नई के खिलाफ सनराइजर्स के बल्लेबाज थोड़ा संभलकर खेलते हुए नजर आए. टीम की इस मुकाबले में बैटिंग अप्रोच पर बात करते हुए कमिंस ने कहा, ‘हां, मैं यह नहीं कहूंगा कि हम जिम्मेदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं, लेकिन शायद जब आप पूछते हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलता. बेशक, जब हम गेंदबाजी कर रहे थे और हमें लगा कि गेंद थोड़ी नीचे रह रही है. गेंद ग्रिप कर रही थी, ऐसे में आप क्रीज पर जाकर पहली गेंद से बड़े शॉट नहीं खेल सकते थे. जीत का श्रेय यकीनन बल्लेबाजों को जाता है, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.’

क्या रहा मैच का हाल

एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 स्कोरबोर्ड पर लगाए. डेवाल्ड ब्रेविस ने 27 गेंदों में 44 रनों की दमदार पारी खेली, तो कार्तिक शर्मा 19 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, संजू सैमसन ने 27 रनों का योगदान दिया.

हालांकि, सनराइजर्स ने 181 रनों के लक्ष्य को 5 विकेट खोकर 19 ओवर में हासिल कर लिया. ईशान किशन ने 47 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि हेनरिच क्लासेन ने महज 26 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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