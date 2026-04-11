IPL 2026: शशांक का गोल्डन आर्म से डबल स्ट्राइक, हेड और अभिषेक दोनों को किया चलता

IPL 2026: गोल्डन आर्म शशांक सिंह ने एक ही ओवर में किया ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आउट, पटरी से उतारी सनराइजर्स हैदराबाद की पारी

शशांक सिंह ने कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए गेंदबाजी में कमाल किया. और एक ही ओवर में सनराइजर्स के सेट हो चुके ओपनर्स को पविलियन की राह दिखाई.

शशांक सिंह के नाम इस मैच से पहले सिर्फ एक विकेट था. और वह भी अभिषेक शर्मा का. और शनिवार, 11 अप्रैल को जब सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ सभी मोर्चे खोल रखे थे, तब कप्तान श्रेयस अय्यर को एक बार फिर शशांक की याद आई. और शशांक ने आने के बाद पंजाब की टीम के लिए वह काम कर दिया जो टीम के धुरंधर गेंदबाज नहीं कर पा रहे थे.

शनिवार को न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में आईपीएल 2026 का 17वां मुकाबला खेला जा रहा है. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन अभिषेक और हेड ने जिस अंदाज में आक्रामण शुरू किया पंजाब की दांव उलटा पड़ता नजर आने लगा. दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 18वीं गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. IPL में यह पांचवां मौका था जब शर्मा ने 20 या उससे कम गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया हो. और ऐसा करने वाले वह आईपीएल के इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

इस सीजन में यह अभिषेक शर्मा की पहली हाफ सेंचुरी थी. उन्होंने चार पारियों में अभी तक 129 रन ही बनाए हैं. उनका औसत 32.25 और स्ट्राइक रेट 218.64 का है.

पावरप्ले में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के 105 रन बना लिए थे. अभिषेक ने खास तौर पर घरेलू टीम में अपने साथी अर्शदीप सिंह के खिलाफ खास तौर पर आक्रामक रुख अपनाया. पावरप्ले में ही अभिषेक ने सात छक्के लगा दिए थे. और वह उस एलीट लिस्ट में शामिल हो गए थे जिन्होंने एक पारी में पावरप्ले में सात छक्के लगाए हों.

कोई भी गेंदबाज इस आक्रामक जोड़ी को रोक नहीं पा रही थी. ऐसे में अय्यर ने गेंद अपने पार्टटाइम गेंदबाज शशांक सिंह को थमाई. पावरप्ले के बाद वह पहला ही ओवर फेंकने आए दाएं हाथ के इस मीडियम पेसर शशांक ने सिर्फ छह रन दिए. उन्होंने इस आक्रामक जोड़ी को बांधकर रखा. और अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने ट्रेविस हेड को अपनी स्लो गेंद पर फंसा लिया. गेंद की रफ्तार में बदलाव था और हेड उसे सीधा लॉन्ग ऑन के हाथों में खेल गए. और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के डीप कवर के ऊपर से खेलना चाहा लेकिन वहां खड़े अर्शदीप सिंह ने आसान सा कैच किया. अभिषेक ने 28 गेंद पर 74 रन बनाए. इसमें पांच चौके और 8 छक्के शामिल थे. शशांक ने एक ओवर और फेंका और 3 ओवरों में 20 रन देकर 2 विकेट लिए.

इन दो विकेटों ने सनराइजर्स हैदराबाद के रन बनाने की रफ्तार को कम कर दिया. 6 ओवर में 105 रन बनाने वाली टीम ने अगले 10 ओवरों में सिर्फ 77 रन ही बनाए. और तीन विकेट गंवाए.