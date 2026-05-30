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IPL 2026 GT vs RR, दूसरा क्वॉलिफायर: रियान पराग ने दी वैभव को दुआएं, टाइटंस से हार की क्या बताई वजह?

राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के दूसरे क्वॉलिफायर में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद टीम के कप्तान रियान पराग ने हार के कारणों पर तो बात की साथ ही वैभव सूर्यवंशी की खूब तारीफ की.

Edited By : Bharat Malhotra |May 30, 2026, 08:51 AM IST

Published On May 30, 2026, 08:51 AM IST

Last UpdatedMay 30, 2026, 08:51 AM IST

Vaibhav Sooryavanshi praised by Riyan Parag

वैभव सूर्यवंशी की तारीफ

न्यू चंडीगढ़: आईपीएल 2026 के दूसरे क्वॉलिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने माना कि 215 रनों के लक्ष्य का बचाव किया जा सकता था. रियान के अनुसार, दूसरी पारी में पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो गई थी.

स्कोर ठीक था- दूसरी पारी में पिच बेहतर हो गई

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली हार के बाद कप्तान रियान ने कहा, ‘यह एक अच्छा स्कोर था. मुझे लगता है कि 215 के स्कोर का बचाव किया जा सकता था, लेकिन मेरे हिसाब से दूसरी पारी में भारी रोलर के बाद विकेट थोड़ा बेहतर हो गया था. पहली पारी में मुझे लगा कि स्पिनरों को थोड़ी ज्यादा ग्रिप मिल रही थी और छोटी, धीमी गेंदें थोड़ी ज्यादा उछाल ले रही थीं. इसी कारण मुझे लगता है कि यह एक ठीक-ठाक स्कोर था, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था. एक समय ऐसा लग रहा था कि हम 230 रनों के स्कोर तक पहुंच जाएंगे, जो इस बड़े मैच में फर्क ला सकता था. मुझे लगता है कि 230-240 का स्कोर उस रन चेज को सच में चुनौतीपूर्ण बना देता.’

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जल्दी विकेट नहीं ले पाने का हुआ नुकसान

रॉयल्स के कप्तान ने माना कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन का विकेट जल्दी नहीं चटकाने का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा. उन्होंने कहा, ‘गुजरात के बल्लेबाजी क्रम को देखते हुए हम जानते थे कि उनके सलामी बल्लेबाजों को हमें जल्दी आउट करना होगा, लेकिन हम ऐसा करने में नाकाम रहे. इसकी वजह से मैच में हमारी राह मुश्किल हो गई.’

कुल मिलाकर कैसा रहा सीजन

रियान ने पूरे सीजन में टीम के प्रदर्शन को लेकर कहा, ‘यह कई सकारात्मक बातों के साथ एक अच्छा सीजन रहा है. असल में, बहुत सारी सकारात्मक बातें रहीं. हालांकि, अगर मुझे इसे एक लाइन या कुछ लाइनों में बताना हो, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए यहां तक पहुंचना बहुत ही संतोषजनक प्रदर्शन था. हमारे पास कई युवा चेहरे थे, जो अपेक्षाकृत कम अनुभवी थे और उन्होंने आईपीएल में काफी कम क्रिकेट खेला था. हमने कई नए बदलाव और कॉम्बिनेशन आजमाए. हालांकि, खिलाड़ियों ने जो जज्बा दिखाया और आज हम इस सीजन में जहां तक पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि यह आगे के लंबे सफर के लिए एक शानदार शुरुआत है.’

वैभव सूर्यवंशी की दिल खोलकर की तारीफ

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा, ‘मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता. एक तरीका होता है, जिसमें आप सिर्फ जाकर बड़े शॉट खेलते हैं और फिर आपको काफी रन मिल जाते हैं. हालांकि, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वह सिर्फ स्लॉगिंग नहीं थी. यह आंख बंद करके लगाए गए शॉट्स नहीं थे. वह कैलकुलेट करते हैं, परिस्थितियों का आकलन करते हैं. वह सचमुच सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं. मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे. हालांकि, उम्मीद है कि वह ऐसा करते रहेंगे. उम्मीद है कि वह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे. इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते रहेंगे और हमें दूसरी बार चैंपियन बनाएंगे.’

आखिरी पारी में वैभव ने बरसाए रन

वैभव ने दूसरे क्वॉलिफायर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 96 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए. वैभव ने आईपीएल 2026 का समापन 16 मुकाबलों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर किया.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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