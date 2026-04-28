नई दिल्ली: भारत के पूर्व लेग-स्पिनर पीयूष चावला (Piyush Chawla) ने भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) के लगातार काम करने के तरीके और प्रतिबद्धता की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर अच्छी प्रैक्टिस से ज्यादा अधिक प्रैक्टिस करने में विश्वास रखते हैं, जिसका फायदा उन्हें सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मिला.

पीयूष चावला ने वर्कलोड मैनेजमेंट और आधुनिक ट्रेनिंग तरीकों पर चल रही बहस पर जोर दिया. उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की समझदारी और अनुशासित प्रैक्टिस रूटीन की तारीफ की, जो लगातार मैदान पर शानदार प्रदर्शन में बदलता है. चावला ने ‘ईएसपीएन क्रिकइंफो’ से कहा, ‘लोग वर्कलोड मैनेजमेंट और क्वॉलिटी प्रैक्टिस की बात करते हैं. मैं समझता हूं कि इतने साल खेलने के बाद, आपको पता होता है कि कहां बॉल डालनी है. हालांकि, फिर भी आपको वहां जाकर अपने कोटे की पूरी गेंदबाजी करनी होती है. मैं सिर्फ क्वालिटी प्रैक्टिस में ज्यादा यकीन नहीं रखता क्योंकि मैं क्वांटिटी में यकीन रखता हूं, और भुवनेश्वर भी यही करते हैं.’

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स्कोरकार्ड- दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

क्या बनाता है भुवनेश्वर कुमार को बाकियों से अलग

पूर्व भारतीय स्पिनर ने आगे कहा, ‘जब भी वह नेट्स पर जाते हैं, तो वह पक्का करते हैं कि वह 8 से 10 ओवर डालें और अपनी लय वापस पा लें. यही बात उन्हें एक बेहतर गेंदबाज बनाती है.’ चावला का मानना ​​है कि भुवनेश्वर का लंबे समय तक ट्रेनिंग करने और टूर्नामेंट में गहनता बनाए रखने का समर्पण उन्हें कई खिलाड़ियों से अलग बनाता है.

उन्होंने कहा, ‘भुवनेश्वर के बारे में अच्छी बात यह है कि वह बहुत मेहनत करते हैं. वह पक्का करते हैं कि वह जो भी मैच खेल रहे हों, वह पूरी इंटेंसिटी के साथ खेलें. मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा है जो घरेलू क्रिकेट में आते हैं, बस अपना कोटा पूरा करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वह ऐसे नहीं हैं. अगर वह किसी खास टूर्नामेंट के लिए आए हैं, तो वह पूरे टूर्नामेंट के लिए वहीं रहते हैं. जब वह यूपी लीग में भी जाते हैं, तो वह सभी मैच खेलते हैं. यह कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, यह लगभग 25 से 30 दिन का होता है.’

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दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भुवी का कमाल का खेल

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) का प्रदर्शन लाजवाब रहा. उन्होंने अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 3 ओवर के स्पेल में सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट चटकाए. भुवनेश्वर को दूसरे छोर से जोश हेजलवुड का भी अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 12 रन देकर 4 विकेट निकाले.

भुवनेश्वर-हेजलवुड की शानदार गेंदबाजी के चलते दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की पूरी टीम सिर्फ 75 रनों पर सिमट गई. 76 रनों के लक्ष्य को RCB ने सिर्फ एक विकेट खोकर 6.3 ओवर में हासिल कर लिया. टीम की ओर से देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) ने 13 गेंदों में 34 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि विराट कोहली (Virat Kohli) 15 गेंदों में 23 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे.

कैसा है भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड

भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 198 मैचों में 212 विकेट लिए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर पांच विकेट है. उनका इकॉनमी रेट भी 7.68 का ही है. वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 21 मैचों में 63, 121 वनडे मैचों में 141 और 87 टी20 मैचों में 90 विकेट लिए.