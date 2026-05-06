IPL 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल हुआ जारी, बदल गया फाइनल का मैदान

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IPL 2026: आ गया आईपीएल 2026 का बाकी शेड्यूल, कब और कहां खेले जाएंगे प्लेऑफ के मुकाबले, अब इस शहर में होगा फाइनल

कब और कहां खेले जाएंगे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के मुकाबले

Edited By : Bharat Malhotra |May 06, 2026, 01:34 PM IST

Published On May 06, 2026, 01:34 PM IST

Last UpdatedMay 06, 2026, 01:34 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन (आईपीएल 2026) के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू बुधवार को घोषित कर दिया. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा.

कब और कहां होंगे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के मुकाबले

70 मैचों के बाद टूर्नामेंट का पहला क्वॉलिफायर 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. इसमें पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 स्थान पर रहने वाली टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी. इसके बाद न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 27 मई को तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर होगा. 29 मई को इसी मैदान पर क्वालीफायर 2 भी आयोजित होगा. क्वालीफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता और क्वॉलिफायर 1 में हार का सामना करने वाली टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच से आईपीएल 2026 का दूसरा फाइनलिस्ट मिलेगा.

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31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और यहां एक रोमांचक फाइनल की उम्मीद है.

पहले कहां होना था आईपीएल का फाइनल

आईपीएल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी दी है कि कुछ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक वजहों से इस सीजन का प्लेऑफ और फाइनल तीन जगहों पर कराया जाएगा.

पूर्व में आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था. स्थानीय एसोसिएशन, अधिकारियों की कुछ मांगों की वजह से बीसीसीआई ने फाइनल का वेन्यू बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया. जानकारी के मुताबिक स्थानीय एसोसिएशन और अधिकारियों की मांग बोर्ड के निर्देशों और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं. एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राजनीतिक कारणों के चलते भी बेंगलुरु को प्लेऑफ या फाइनल की मेजबानी नहीं दी गई है.

24 मई को होगा आईपीएल 2026 का आखिरी लीग मैच

बता दें कि कुल 74 मैचों वाले आईपीएल के मौजूदा सीजन का आखिरी लीग मैच 24 मई को खेला जाएगा. 24 मई रविवार है और इस दिन 2 मैच खेले जाने हैं. पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला जाएगा. इस मैच के बाद टॉप-4 टीमों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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