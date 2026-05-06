IPL 2026 के प्लेऑफ का शेड्यूल हुआ जारी, बदल गया फाइनल का मैदान

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन (आईपीएल 2026) के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू बुधवार को घोषित कर दिया. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा.

कब और कहां होंगे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के मुकाबले

70 मैचों के बाद टूर्नामेंट का पहला क्वॉलिफायर 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. इसमें पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 स्थान पर रहने वाली टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी. इसके बाद न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 27 मई को तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर होगा. 29 मई को इसी मैदान पर क्वालीफायर 2 भी आयोजित होगा. क्वालीफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता और क्वॉलिफायर 1 में हार का सामना करने वाली टीमें आमने-सामने होंगी. इस मैच से आईपीएल 2026 का दूसरा फाइनलिस्ट मिलेगा.

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31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जाएगा. नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और यहां एक रोमांचक फाइनल की उम्मीद है.

पहले कहां होना था आईपीएल का फाइनल

आईपीएल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी दी है कि कुछ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक वजहों से इस सीजन का प्लेऑफ और फाइनल तीन जगहों पर कराया जाएगा.

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BCCI Announces #TATAIPL 2026 Playoffs Schedule



Qualifier 1: Dharamshala



Eliminator and Qualifier 2: New Chandigarh



Narendra Modi Stadium, Ahmedabad to Host Grand Finale 🏟️



More Details ▶️ https://t.co/32HvsabiuF#KhelBindaas pic.twitter.com/ItrNUNoxHZ — IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026

पूर्व में आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था. स्थानीय एसोसिएशन, अधिकारियों की कुछ मांगों की वजह से बीसीसीआई ने फाइनल का वेन्यू बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया. जानकारी के मुताबिक स्थानीय एसोसिएशन और अधिकारियों की मांग बोर्ड के निर्देशों और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं. एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राजनीतिक कारणों के चलते भी बेंगलुरु को प्लेऑफ या फाइनल की मेजबानी नहीं दी गई है.

24 मई को होगा आईपीएल 2026 का आखिरी लीग मैच

बता दें कि कुल 74 मैचों वाले आईपीएल के मौजूदा सीजन का आखिरी लीग मैच 24 मई को खेला जाएगा. 24 मई रविवार है और इस दिन 2 मैच खेले जाने हैं. पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला जाएगा. इस मैच के बाद टॉप-4 टीमों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.