रविवार, 24 मई को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लीग स्टेज का आखिरी दिन था. और इस दिन से पहले तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन सी होगी. लेकिन डबल-हेडर के पहले मैच में रियान पराग की टीम ने मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर हुए इस मैच में राजस्थान ने 30 रन से जीत हासिल की. वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई. साथ ही सभी टीमों के नाम और शेड्यूल तय हो गए. राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बनाई.

लीग स्टेज के आखिरी दिन राजस्थान ने मुंबई को हराकर 16 अंक पूरे किए. वह पंजाब किंग्स से आगे निकल गई. पंजाब किंग्स की टीम के कुल 15 ही अंक रहे. वहीं कोलकाता नाइट राइजर्स के 13 अंक रहे. केकेआर की टीम को आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार मिली और वह 13 अंक तक ही पहुंच पाई. केकेआर अगर इस मैच को जीत भी जाता तो भी वह अधिकतम 15 अंक तक ही पहुंच सकता था.

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RCB और GT के बीच होगा पहला क्वॉलिफायर

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की शुरुआत पहले क्वॉलिफायर के साथ होगी. यह मैच पहले वह दूसरे स्थान पर रहने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगा. यह मैच 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. इस मैच को जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में जाएगी. फाइनल 31 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

पहले क्वॉलिफायर में हारने वाली टीम के लिए शेड्यूल थोड़ा टाइट हो जाएगा. उसे धर्मशाला से न्यू चंडीगढ़ आना होगा, जहां दूसरा क्वॉलिफायर होगा. इस मैच में उसके सामने एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम होगी.

SRH और RR में होगा एलिमिनेटर

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉ़यल्स की टीमें ग्रुप स्टेज में तीसरे और चौथे स्थान पर रही हैं. एलिमिनेटर 27 मई को होगा. एलिमिनेटर में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. वहीं जीतने वाली टीम दूसरे क्वॉलिफायर में पहले क्वॉलिफायर में हारने वाली एलिमिनेटर में जीतने वाली टीमें भिड़ेंगी. यह मैच 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा.

दूसरे क्वॉलिफायर और फाइनल के बीच सिर्फ एक ही दिन का अंतर है. जो दूसरे क्वॉलिफायर में जीतने वाली टीम 30 मई को फाइनल खेलने अहमदाबाद जाएगी. और वहां उसका सामना पहले क्वॉलिफायर में जीतने वाली टीम से 31 मई को होगा. प्लेऑफ के सभी मैच शाम साढ़े सात बजे से खेले जाएंगे.

अंक तालिका के बारे में बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें और मुंबई इंडियंस 9वें नबर पर रही. दोनों टीमों ने 14 में से सिर्फ चार ही मैच जीते.