IPL 2026: एक स्थान, दो मैच, तीन टीमें, किसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट ?

आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर मुकाबला खेला जाना है. पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. वहीं दिन के दूसरे मैच में केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने- सामने होगी. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में तीन टीमें पहले ही जगह बना चुकी है, मगर चौथी टीम के लिए तीन टीमें अभी भी रेस में बनी हुई है. पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, और केकेआर के बीच अभी चौथी टीम बनने का मौका है.

आज होने वाले पहले मैच का नतीजा पंजाब किंग्स और केकेआर के भाग्य का फैसला करेगा. पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने होगी. अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को जीत लेती है तो पंजाब किंग्स और केकेआर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी.

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राजस्थान रॉयल्स जीत के साथ प्लेऑफ में बना लेगी जगह

राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ आज पहले मैच में उतरेगी. राजस्थान रॉयल्स के पास 14 अंक है, अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई को हरा देती है तो वह 16 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी. अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस से हार जाती है तो वह बाहर हो जाएगी. राजस्थान और मुंबई का मुकाबला अगर किसी वजह से रद्द होता है, ऐसी स्थिति में भी राजस्थान रॉयल्स की टीम नेट रन रेट की वजह से आगे नहीं जा पाएगी.

पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ की दावेदार

पंजाब किंग्स की टीम ने शनिवार को लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में बड़ी जीत हासिल की. पंजाब की टीम के पास 15 अंक है और टीम का नेट रन रेट +0.309 है. पंजाब किंग्स के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका तभी बनेगा, जब राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबला हार जाए. पंजाब किंग्स की टीम फिलहाल अंक तालिका में चौथे नंबर पर है.

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केकेआर भी रेस में शामिल

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी 13 अंक के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, हालांकि टीम के लिए रास्ता बेहद ही कठिन है. केकेआर को ना सिर्फ राजस्थान रॉयल्स की हार की दुआ करनी होगी, बल्कि उसे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भारी अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. केकेआर को पंजाब को नेट रन रेट के मामले में पछाड़ना है, तो उसे बड़ा अंतर बनाकर जीत दर्ज करनी होगी. अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाती है, तो उसे 77 रन से जीत हासिल करनी होगी. वहीं अगर 180 रन का लक्ष्य मिलता है, तो केकेआर को लगभग 12 से 12.4 ओवर के अंदर मैच को जीतना होगा.