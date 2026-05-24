IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 Playoffs three teams PBKS RR KKR still in race for fourth Place

IPL 2026: एक स्थान, दो मैच, तीन टीमें, किसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट ?

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में तीन टीमें पहले ही जगह बना चुकी है. आरसीबी, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद प्वॉइंट्स टेबल में क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 24, 2026, 10:38 AM IST

Published On May 24, 2026, 10:38 AM IST

Last UpdatedMay 24, 2026, 10:38 AM IST

IPL 2026 Playoffs

IPL 2026 Playoffs

आईपीएल 2026 में आज डबल हेडर मुकाबला खेला जाना है. पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. वहीं दिन के दूसरे मैच में केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने- सामने होगी. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में तीन टीमें पहले ही जगह बना चुकी है, मगर चौथी टीम के लिए तीन टीमें अभी भी रेस में बनी हुई है. पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, और केकेआर के बीच अभी चौथी टीम बनने का मौका है.

आज होने वाले पहले मैच का नतीजा पंजाब किंग्स और केकेआर के भाग्य का फैसला करेगा. पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने-सामने होगी. अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले को जीत लेती है तो पंजाब किंग्स और केकेआर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

राजस्थान रॉयल्स जीत के साथ प्लेऑफ में बना लेगी जगह

राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ आज पहले मैच में उतरेगी. राजस्थान रॉयल्स के पास 14 अंक है, अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई को हरा देती है तो वह 16 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन जाएगी. अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस से हार जाती है तो वह बाहर हो जाएगी. राजस्थान और मुंबई का मुकाबला अगर किसी वजह से रद्द होता है, ऐसी स्थिति में भी राजस्थान रॉयल्स की टीम नेट रन रेट की वजह से आगे नहीं जा पाएगी.

पंजाब किंग्स भी प्लेऑफ की दावेदार

पंजाब किंग्स की टीम ने शनिवार को लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच में बड़ी जीत हासिल की. पंजाब की टीम के पास 15 अंक है और टीम का नेट रन रेट +0.309 है. पंजाब किंग्स के पास प्लेऑफ में पहुंचने का मौका तभी बनेगा, जब राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबला हार जाए. पंजाब किंग्स की टीम फिलहाल अंक तालिका में चौथे नंबर पर है.

IPL 2026: श्रेयस अय्यर का धमाकेदार शतक, पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम

केकेआर भी रेस में शामिल

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी 13 अंक के साथ प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, हालांकि टीम के लिए रास्ता बेहद ही कठिन है. केकेआर को ना सिर्फ राजस्थान रॉयल्स की हार की दुआ करनी होगी, बल्कि उसे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भारी अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. केकेआर को पंजाब को नेट रन रेट के मामले में पछाड़ना है, तो उसे बड़ा अंतर बनाकर जीत दर्ज करनी होगी. अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाती है, तो उसे 77 रन से जीत हासिल करनी होगी. वहीं अगर 180 रन का लक्ष्य मिलता है, तो केकेआर को लगभग 12 से 12.4 ओवर के अंदर मैच को जीतना होगा.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

श्रेयस अय्यर ने जड़ा आईपीएल का पहला शतक, सूर्या- क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त

श्रेयस अय्यर ने जड़ा आईपीएल का पहला शतक, सूर्या- क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त
IPL 2026: श्रेयस अय्यर का धमाकेदार शतक, पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम

IPL 2026: श्रेयस अय्यर का धमाकेदार शतक, पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले आरसीबी के लिए बुरी खबर, चोटिल होकर बाहर हुआ यह खिलाड़ी

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले आरसीबी के लिए बुरी खबर, चोटिल होकर बाहर हुआ यह खिलाड़ी

राजस्थान रॉयल्स की टीम में बदलाव, 21 साल के युवा ऑलराउंडर की एंट्री

राजस्थान रॉयल्स की टीम में बदलाव, 21 साल के युवा ऑलराउंडर की एंट्री

Latest News

ipl-2026-playoffs-2

IPL 2026: एक स्थान, दो मैच, तीन टीमें, किसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट ?
shreyas-iyer-ipl-hundred

IPL 2026: श्रेयस अय्यर का धमाकेदार शतक, पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदें कायम

shreyas-iyer-records

श्रेयस अय्यर ने जड़ा आईपीएल का पहला शतक, सूर्या- क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ध्वस्त
surya-kumar-yadav-101

सूर्या की टी-20 कप्तानी से होगी छुट्टी, टीम से भी कटेगा पत्ता !
rcb-93

IPL 2026: प्लेऑफ से पहले आरसीबी के लिए बुरी खबर, चोटिल होकर बाहर हुआ यह खिलाड़ी

rajasthan-royals-34

राजस्थान रॉयल्स की टीम में बदलाव, 21 साल के युवा ऑलराउंडर की एंट्री

Editor's Pick

IPL 2026 Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Match Preview and Playing 11 Updates

कैसे टॉप-2 में पहुंचेगी SRH, RCB के खिलाफ कितने रन से जीतना होगा?
Chennai Super Kings Bowling Coach Eric Simons Comment on MS Dhoni Return on Ground

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से ही जान लीजिए, कब वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी
IPL 2026 Playoffs Scenario For Rajasthan Royals, Punjab kIngs, Kolkata Knight Riders and Delhi Capitals

IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच
Sai Sudharsan and Shubman Gill creates History against CSK in IPL 2026

साई सुदर्शन- शुभमन गिल की जोड़ी ने रचा इतिहास, ध्वस्त किए कई बड़े रिकॉर्ड्स

Shubman Gill Completes 6000 T20 Runs third fastest for India Breaks Shikhar dhawan Suresh raina Rohit sharma record

शुभमन गिल ने तोड़ा धवन, रैना और रोहित का रिकॉर्ड, टी-20 में हासिल की बड़ी उपलब्धि
MS Dhoni has Gone Back to Ranchi Will Join The Team if CSK Qualifies for The Playoffs

रांची लौटे धोनी, अब तभी लौटेंगे अगर CSK प्लेऑफ में बनाएगी जगह