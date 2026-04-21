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IPL 2026: सनराइजर्स की जीत ने बदला पॉइंट्स टेबल का गणित, जानें क्या है हाल

IPL 2026 SRH vs DC: सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार, 21 अप्रैल को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया. यह सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत थी. अब सात मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद के 8 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है. अभिषेक शर्मा ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 21, 2026, 11:57 PM IST

Published On Apr 21, 2026, 11:57 PM IST

Last UpdatedApr 21, 2026, 11:57 PM IST

ipl points table

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IPL 2026 SRH vs DC: सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार, 21 अप्रैल को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया. यह सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत थी. अब सात मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद के 8 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है.

अभिषेक शर्मा ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की. यह पहला मौका था जब अभिषेक ने आईपीएल में 20 ओवर बल्लेबाजी की हो. उन्होंने 47 गेंद पर शतक पूरा कर लिया था लेकिन अगली 21 गेंद पर उन्होंने 35 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट पर 242 रन का स्कोर बनाया. ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन ने 13-13 गेंद खेलीं लेकिन उन्होंने क्रमश: 25 और 37 रन बनाए. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 195 रन बनाए.

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यह अभिषेक शर्मा के टी20 करियर की नौवीं सेंचुरी थी. वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में विराट कोहली के साथ संयुक्त पहले पायदान पर हैं. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में कई कीर्तिमान बनाए.

देखते हैं इस मैच के बाद कैसा नजर आता है IPL 2026 का Points Table

रैंकटीममैचजीतेहारेबेनतीजापॉइंट्सनेटरनरेट
1पंजाब किंग्स650111+1.420
2रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु64208+1.171
3सनराइजर्स हैदराबाद74308+0.820
4राजस्थान रॉयल्स64208+0.599
5दिल्ली कैपिटल्स63306-0.130
6गुजरात टाइटंस63306-0.821
7मुंबई इंडियंस62404+0.067
8चेन्नई सुपर किंग्स62404-0.780
9लखनऊ सुपर जायंट्स62404-1.173
10कोलकाता नाइट राइडर्स71513-0.879
BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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