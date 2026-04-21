IPL 2026 SRH vs DC: सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार, 21 अप्रैल को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया. यह सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत थी. अब सात मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद के 8 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है. अभिषेक शर्मा ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी...
Published On Apr 21, 2026, 11:57 PM IST
Last UpdatedApr 21, 2026, 11:57 PM IST
ipl points table
IPL 2026 SRH vs DC: सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार, 21 अप्रैल को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया. यह सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत थी. अब सात मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद के 8 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर है.
अभिषेक शर्मा ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की. यह पहला मौका था जब अभिषेक ने आईपीएल में 20 ओवर बल्लेबाजी की हो. उन्होंने 47 गेंद पर शतक पूरा कर लिया था लेकिन अगली 21 गेंद पर उन्होंने 35 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट पर 242 रन का स्कोर बनाया. ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन ने 13-13 गेंद खेलीं लेकिन उन्होंने क्रमश: 25 और 37 रन बनाए. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट पर 195 रन बनाए.
यह अभिषेक शर्मा के टी20 करियर की नौवीं सेंचुरी थी. वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में विराट कोहली के साथ संयुक्त पहले पायदान पर हैं. अभिषेक शर्मा ने इस मैच में कई कीर्तिमान बनाए.
देखते हैं इस मैच के बाद कैसा नजर आता है IPL 2026 का Points Table
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|पॉइंट्स
|नेटरनरेट
|1
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|1
|11
|+1.420
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|6
|4
|2
|0
|8
|+1.171
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|7
|4
|3
|0
|8
|+0.820
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|6
|4
|2
|0
|8
|+0.599
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|6
|3
|3
|0
|6
|-0.130
|6
|गुजरात टाइटंस
|6
|3
|3
|0
|6
|-0.821
|7
|मुंबई इंडियंस
|6
|2
|4
|0
|4
|+0.067
|8
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-0.780
|9
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-1.173
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|1
|3
|-0.879