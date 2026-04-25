IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 points table latest update after RR VS SRH match orange purple cap updates

IPL 2026 points table: SRH की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, ऑरेंज- पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?

सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से शिकस्त देकर लगातार चौथी जीत दर्ज की.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 26, 2026, 12:39 AM IST

Published On Apr 26, 2026, 12:39 AM IST

Last UpdatedApr 26, 2026, 12:39 AM IST

IPL 2026 Points table

IPL 2026 Points table

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (74 रन) और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (57 रन) की अर्धशतकीय पारियां 15 साल के वैभव सूर्यवंशी (103 रन) के आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे तेज शतक पर भारी पड़ी जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से शिकस्त देकर लगातार चौथी जीत दर्ज की.

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी (103 रन) के 36 गेंद में आईपीएल के इतिहास के तीसरे सबसे तेज शतक और ध्रुव जुरेल (51 रन) के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिए 112 रन साझेदारी की बदौलत छह विकेट पर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए 18.3 ओवर में पांच विकेट पर 229 रन बनाकर अपनी पांचवीं जीत दर्ज की.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

तीसरे नंबर पर पहुंची सनराइजर्स हैदराबाद की टीम

सनराइजर्स हैदराबाद इस तरह आठ मैच में 10 अंक से राजस्थान रॉयल्स को हटाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई. राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 अंक के साथ ही चौथे नंबर पर खिसक गई है. सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट 0.815 है. वहीं हार के बाद राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट 0. 602 हो गया है.

आईपीएल 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

स्थान टीम मैच जीते हारे टाई रद्द अंक NRR
1पंजाब किंग्स76001131.333
2रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर75200101.101
3सनराइजर्स हैदराबाद85300100.815
4राजस्थान रॉयल्स85300100.602
5चेन्नई सुपर किंग्स7340060.118
6दिल्ली कैपिटल्स734006-0.184
7गुजरात टाइटन्स734006-0.790
8मुंबई इंडियंस725004-0.736
9लखनऊ सुपर जायंट्स725004-1.277
10कोलकाता नाइट राइडर्स715013-0.879

अभिषेक शर्मा का ऑरेंज कैप पर कब्जा

सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 57 रन की पारी खेली, इसके साथ ही उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है. अभिषेक शर्मा ने आठ मैच में एक शतक के साथ 380 रन बनाए हैं. उन्होंने केएल राहुल (357) और वैभव सूर्यवंशी (357) को पीछे छोड़ा.

पर्पल कैप किसके पास ?

चेन्नई सुपरकिंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज 14 विकेट के साथ पर्पल कैप पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा (14) दूसरे और जोफ्रा आर्चर (13) तीसरे नंबर पर हैं.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Delhi Capital’s Lungi Ngidi stable to be discharged shortly from hospital

Delhi Capital’s Lungi Ngidi stable to be discharged shortly from hospital
Vaibhav Sooryavanshi Century in Vain As SRH Beat RR by five Wickets

Vaibhav Sooryavanshi Century in Vain As SRH Beat RR by five Wickets
IPL 2026 We Deserved to lose says Axar Patel After Delhi Capitals Dropped 6 catches Against Punjab Kings

IPL 2026 We Deserved to lose says Axar Patel After Delhi Capitals Dropped 6 catches Against Punjab Kings
DC VS PBKS IPL 2026 Match Five Big records

DC VS PBKS IPL 2026 Match Five Big records

Latest News

lungi-ngidi-12

लुंगी एनगिडी की चोट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कैसी है हालत ?

srh-win-15

वैभव सूर्यवंशी के शतक पर भारी पड़ी ईशान- अभिषेक की पारी, SRH की लगातार चौथी जीत
axar-patel-dc-vs-pbks

दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़े 6 कैच, अक्षर पटेल बोले, 'हारना डिजर्व करते हैं'
dc-vs-pbks-match-records

पंजाब किंग्स ने आईपीएल में रचा इतिहास, DC vs PBKS मैच में बने पांच बड़े रिकॉर्ड्स

karun-nair-dropped-shreyas-iyer

नायर बने दिल्ली की हार के खलनायक, एक नहीं दो बार गंवाया हाथ में आया मैच
vaibhav-sooryavanshi-15

12 छक्के, 05 चौके... वैभव सूर्यवंशी का तूफानी शतक, सचिन, गेल और गिल का रिकॉर्ड ध्वस्त

Editor's Pick

IPL 2026 We Deserved to lose says Axar Patel After Delhi Capitals Dropped 6 catches Against Punjab Kings

दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़े 6 कैच, अक्षर पटेल बोले, 'हारना डिजर्व करते हैं'
IPL 2026 DC vs PBKS Karun Nair Dropped Shreyas Iyer Twice became villain of Delhi’s Defeat against Punjab Kings

नायर बने दिल्ली की हार के खलनायक, एक नहीं दो बार गंवाया हाथ में आया मैच
IPL 2026 WATCH Delhi Capitals Batter Nitish Rana Hits 28 Runs in Xavier Bartlett Over Against Punjab Kings

6, 4, 4, 4,4,6... दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स को धुआं-धुआं कर दिया
These 7 Players Can make his Debut for India Just After IPL 2026 number 6 Will Surprise you

IPL के बाद ये 7 खिलाड़ी बना सकते हैं टीम इंडिया में जगह, नंबर 6 आपको करेगा हैरान
IPL 2026 Virat Kohli said his Partnership With Devdutt Padikkal was Game Changer Against Gujarat Titans

IPL 2026: विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ किसे बताया गेम-चेंजर
IPL 2026 Only Vaibhav Sooryavanshi and Yashasvi Jaiswal a lone can not help Rajasthan Royals Cause There 3 other batter should take Responsibility

वैभव और जायसवाल के भरोसे ही नहीं होगा RR का काम, इन्हें भी उठानी होगी जिम्मेदारी