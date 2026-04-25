सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से शिकस्त देकर लगातार चौथी जीत दर्ज की.
Published On Apr 26, 2026, 12:39 AM IST
Last UpdatedApr 26, 2026, 12:39 AM IST
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विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (74 रन) और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (57 रन) की अर्धशतकीय पारियां 15 साल के वैभव सूर्यवंशी (103 रन) के आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे तेज शतक पर भारी पड़ी जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने शनिवार को राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से शिकस्त देकर लगातार चौथी जीत दर्ज की.
बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सूर्यवंशी (103 रन) के 36 गेंद में आईपीएल के इतिहास के तीसरे सबसे तेज शतक और ध्रुव जुरेल (51 रन) के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिए 112 रन साझेदारी की बदौलत छह विकेट पर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खराब क्षेत्ररक्षण का फायदा उठाते हुए 18.3 ओवर में पांच विकेट पर 229 रन बनाकर अपनी पांचवीं जीत दर्ज की.
सनराइजर्स हैदराबाद इस तरह आठ मैच में 10 अंक से राजस्थान रॉयल्स को हटाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई. राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 अंक के साथ ही चौथे नंबर पर खिसक गई है. सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट 0.815 है. वहीं हार के बाद राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट 0. 602 हो गया है.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|रद्द
|अंक
|NRR
|1
|पंजाब किंग्स
|7
|6
|0
|0
|1
|13
|1.333
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|7
|5
|2
|0
|0
|10
|1.101
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|0.815
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|0.602
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|7
|3
|4
|0
|0
|6
|0.118
|6
|दिल्ली कैपिटल्स
|7
|3
|4
|0
|0
|6
|-0.184
|7
|गुजरात टाइटन्स
|7
|3
|4
|0
|0
|6
|-0.790
|8
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|-0.736
|9
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|-1.277
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|0
|1
|3
|-0.879
सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 57 रन की पारी खेली, इसके साथ ही उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लिया है. अभिषेक शर्मा ने आठ मैच में एक शतक के साथ 380 रन बनाए हैं. उन्होंने केएल राहुल (357) और वैभव सूर्यवंशी (357) को पीछे छोड़ा.
चेन्नई सुपरकिंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज 14 विकेट के साथ पर्पल कैप पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा (14) दूसरे और जोफ्रा आर्चर (13) तीसरे नंबर पर हैं.