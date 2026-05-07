SRH की जीत के बाद बदल गया टेबल का गणित, रोचक हुई प्लेऑफ की जंग

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल बदल गया है. जानिए पंजाब की लगातार तीसरी हार का क्या पड़ा है असर.
Published On May 07, 2026, 09:02 AM IST
Last UpdatedMay 07, 2026, 09:02 AM IST
नई दिल्ली: IPL 2026 Points Table सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार, 6 मई को पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम ने आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया.
सनराइजर्स की जीत में ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन की शानदार पारियों के साथ ही पंजाब की बुरी फील्डिंग का भी अहम योगदान रहा. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर चार विकेट पर 235 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम सात विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी. यह पंजाब किंग्स की इस सीजन में लगातार तीसरी हार है. इस हार के साथ ही पंजाब अब अंक तालिका में दूसरे स्थान पर खिसक गई है.
11 मैचों में 14 अंकों के साथ हैदराबाद अब पहले पायदान पर है. पंजाब के 13 रन हैं लेकिन उसने 10 मैच खेले हैं. इसमें से छह जीते हैं और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|पॉइंट्स
|नेट रनरेट
|1
|सनराइजर्स हैदराबाद
|11
|7
|4
|0
|14
|+0.737
|2
|पंजाब किंग्स
|10
|6
|3
|1
|13
|+0.571
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|9
|6
|3
|0
|12
|+1.420
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|10
|6
|4
|0
|12
|+0.510
|5
|गुजरात टाइटंस
|10
|6
|4
|0
|12
|-0.147
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|10
|5
|5
|0
|10
|+0.151
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|10
|4
|6
|0
|8
|-0.949
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|9
|3
|5
|1
|7
|-0.539
|9
|मुंबई इंडियंस
|10
|3
|7
|0
|6
|-0.649
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|9
|2
|7
|0
|4
|-1.076