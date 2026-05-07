SRH की जीत के बाद बदल गया टेबल का गणित, रोचक हुई प्लेऑफ की जंग

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IPL 2026: सनराइजर्स की जीत के बाद बदल गया टेबल का गणित, रोचक हुई प्लेऑफ की जंग

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल बदल गया है. जानिए पंजाब की लगातार तीसरी हार का क्या पड़ा है असर.

Edited By : Bharat Malhotra |May 07, 2026, 09:02 AM IST

Published On May 07, 2026, 09:02 AM IST

Last UpdatedMay 07, 2026, 09:02 AM IST

नई दिल्ली: IPL 2026 Points Table सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार, 6 मई को पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम ने आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया.

सनराइजर्स की जीत में ईशान किशन और हेनरिच क्लासेन की शानदार पारियों के साथ ही पंजाब की बुरी फील्डिंग का भी अहम योगदान रहा. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर चार विकेट पर 235 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम सात विकेट खोकर 202 रन ही बना सकी. यह पंजाब किंग्स की इस सीजन में लगातार तीसरी हार है. इस हार के साथ ही पंजाब अब अंक तालिका में दूसरे स्थान पर खिसक गई है.

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11 मैचों में 14 अंकों के साथ हैदराबाद अब पहले पायदान पर है. पंजाब के 13 रन हैं लेकिन उसने 10 मैच खेले हैं. इसमें से छह जीते हैं और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला.

सनराइजर्स की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल

रैंकटीममैचजीतेहारेबेनतीजापॉइंट्सनेट रनरेट
1सनराइजर्स हैदराबाद1174014+0.737
2पंजाब किंग्स1063113+0.571
3रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु963012+1.420
4राजस्थान रॉयल्स1064012+0.510
5गुजरात टाइटंस1064012-0.147
6चेन्नई सुपर किंग्स1055010+0.151
7दिल्ली कैपिटल्स104608-0.949
8कोलकाता नाइट राइडर्स93517-0.539
9मुंबई इंडियंस103706-0.649
10लखनऊ सुपर जायंट्स92704-1.076

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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