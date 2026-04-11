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IPL 2026 Points table: चेन्नई का खाता खुला, जानें कौन सी टीम किस पोजीशन पर है ?

चार मैचों में पहली जीत से सुपरकिंग्स की टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर पहुंच गई, जबकि दिल्ली कैपिटल्स चार मैचों में दूसरी हार के बाद चौथे स्थान पर है.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - April 12, 2026 12:26 AM IST

IPL 2026 Points table
IPL 2026 Points table

IPL 2026 Points Table: संजू सैमसन की नाबाद शतकीय पारी (56 बॉल में नाबाद 115 रन) के बाद जैमी ओवरटन के गेंद से शानदार प्रदर्शन (04/18) के दम पर चेन्नई सुपरकिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर इस सीजन पहली जीत दर्ज की है.

सैमसन ने 56 गेंदों की नाबाद पारी में 15 चौकों और चार छक्कों की मदद से 115 रन बनाए. उन्हें आयुष महात्रे का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने रिटायर आउट होने से पहले 36 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 59 रन बनाए. सैमसन के आईपीएल करियर का यह चौथा शतक और सुपरकिंग्स के लिए पहला शतक है. सुपरकिंग्स ने दो विकेट पर 212 रन बनाने के बाद कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर 189 रन पर ऑल आउट कर दिया. इस जीत के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स का प्वॉइंट्स टेबल में खाता खुल गया है. चार मैचों में पहली जीत से सुपरकिंग्स की टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर पहुंच गई, जबकि दिल्ली कैपिटल्स चार मैचों में दूसरी हार के बाद चौथे स्थान पर है.

आईपीएल 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

स्थान टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट अंक NRR
1राजस्थान रॉयल्स4400082.055
2पंजाब किंग्स4300170.720
3रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर3210041.231
4दिल्ली कैपिटल्स4220040.322
5लखनऊ सुपर जायंट्स321004-0.359
6सनराइजर्स हैदराबाद413002-0.024
7गुजरात टाइटंस312002-0.270
8मुंबई इंडियंस312002-0.715
9चेन्नई सुपर किंग्स413002-1.532
10कोलकाता नाइट राइडर्स403011-1.315

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

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