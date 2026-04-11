IPL 2026 Points table: चेन्नई का खाता खुला, जानें कौन सी टीम किस पोजीशन पर है ?

चार मैचों में पहली जीत से सुपरकिंग्स की टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर पहुंच गई, जबकि दिल्ली कैपिटल्स चार मैचों में दूसरी हार के बाद चौथे स्थान पर है.

IPL 2026 Points table

IPL 2026 Points Table: संजू सैमसन की नाबाद शतकीय पारी (56 बॉल में नाबाद 115 रन) के बाद जैमी ओवरटन के गेंद से शानदार प्रदर्शन (04/18) के दम पर चेन्नई सुपरकिंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर इस सीजन पहली जीत दर्ज की है.

सैमसन ने 56 गेंदों की नाबाद पारी में 15 चौकों और चार छक्कों की मदद से 115 रन बनाए. उन्हें आयुष महात्रे का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने रिटायर आउट होने से पहले 36 गेंदों में तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 59 रन बनाए. सैमसन के आईपीएल करियर का यह चौथा शतक और सुपरकिंग्स के लिए पहला शतक है. सुपरकिंग्स ने दो विकेट पर 212 रन बनाने के बाद कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर 189 रन पर ऑल आउट कर दिया. इस जीत के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स का प्वॉइंट्स टेबल में खाता खुल गया है. चार मैचों में पहली जीत से सुपरकिंग्स की टीम अंक तालिका में नौवें स्थान पर पहुंच गई, जबकि दिल्ली कैपिटल्स चार मैचों में दूसरी हार के बाद चौथे स्थान पर है.

आईपीएल 2026 अंक तालिका

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