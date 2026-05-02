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IPL 2026 Points table: CSK की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल 2026 में चौथी जीत दर्ज की है, इसके साथ ही टीम ने प्वॉइंट्स टेबल में एक पायदान की छलांग लगाई है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 03, 2026, 12:00 AM IST

Published On May 03, 2026, 12:00 AM IST

Last UpdatedMay 03, 2026, 12:00 AM IST

CSK VS MI

CSK VS MI

IPL 2026 Points table: गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस को छोटे स्कोर पर रोकने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (नाबाद 67) और कार्तिक शर्मा (नाबाद 54) के बीच तीसरे विकेट के लिए 75 गेंद में 98 रन की नाबाद साझेदारी की मदद से आईपीएल 2026 के एक अहम मैच में आठ विकेट से जीत दर्ज की.

नूर अहमद (26 रन देकर दो विकेट) और अंशुल कंबोज (32 रन देकर तीन विकेट) की अनुशासित गेंदबाजी की बदौलत सीएसके ने मुंबई इंडियंस को सात विकेट पर महज 159 रन पर रोक दिया, उसके बाद गायकवाड़ की 48 गेंद में पांच चौके और दो छक्के की नाबाद पारी और कार्तिक (40 गेंद में चार चौके और तीन छक्के) के पहले आईपीएल अर्धशतक से 18.1 ओवर में चेन्नई ने दो विकेट पर 160 रन बनाकर आसान जीत हासिल की जो इस सत्र में उसकी चौथी जीत है.

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छठे स्थान पर पहुंची CSK की टीम

सीएसके इस जीत से आठ अंक लेकर छठे स्थान पर पहुंच गई जिससे उसकी प्लेऑफ में कदम बढ़ाने की संभावना बरकरार है जबकि मुंबई इंडियंस चार अंक से नौंवे स्थान पर है और टीम के लिए आगे की राह कठिन हो गई है.

IPL 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

स्थान टीम मैच जीते हारे टाई नो रिजल्ट अंक नेट रन रेट
1 पंजाब किंग्स 8 6 1 0 1 13 1.043
2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 9 6 3 0 0 12 1.420
3 सनराइजर्स हैदराबाद 9 6 3 0 0 12 0.832
4 राजस्थान रॉयल्स 10 6 4 0 0 12 0.510
5 गुजरात टाइटन्स 9 5 4 0 0 10 -0.192
6 चेन्नई सुपर किंग्स 9 4 5 0 0 8 0.005
7 दिल्ली कैपिटल्स 9 4 5 0 0 8 -0.895
8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 2 5 0 1 5 -0.751
9 मुंबई इंडियंस 9 2 7 0 0 4 -0.803
10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 0 0 4 -1.106

ऑरेंज कैप पर राहुल का कब्जा (IPL 2026 Orange Cap)

केएल राहुल का ऑरैंज कैप पर कब्जा बरकरार है. केएल राहुल के नाम आईपीएल 2026 में नौ मैच में 433 रन है. अभिषेक शर्मा 425 रन के साथ दूसरे और हेनरिक क्लासेन 414 रन के साथ तीसरे नंबर पर है. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (404) रन के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं.

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पर्पल कैप पर भुवनेश्वर का कब्जा बरकरार (IPL 2026 Purple cap)

आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार नौ मैच में 17 विकेट के साथ पर्पल कैप पर कब्जा बरकरार रखा है. चेन्नई सुपरकिंग्स के अंशुल कम्बोज (17 विकेट) दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (15 विकेट) तीसरे और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज ईशान मलिंगा (15 विकेट) चौथे नंबर पर मौजूद हैं, वहीं गुजरात टाइटंस के कागिसो रबाडा (14 विकेट) पांचवें नंबर पर हैं.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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