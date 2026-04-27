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IPL 2026 Points table: आरसीबी की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, दिल्ली कैपिटल्स को नुकसान

आरसीबी की टीम को आईपीएल 2026 में छठी जीत मिली है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 27, 2026, 10:44 PM IST

Published On Apr 27, 2026, 10:44 PM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 10:44 PM IST

RCB Points table

RCB Points table

IPL 2026 Points table Standings: आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को नौ विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में छठी जीत दर्ज की है. सोमवार को खेले गए मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को महज 75 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. जोश हेजलवुड ने चार विकेट चटकाए और भुवनेश्वर कुमार को तीन सफलता मिली. आरसीबी की टीम ने इस टारगेट को सिर्फ 6.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. देवदत्त पडिक्कल ने 13 बॉल में नाबाद 34 रन और विराट कोहली ने 15 बॉल में 23 रन की नाबाद पारी खेली.

आरसीबी की टीम की छठी जीत के बाद 12 अंक है और वह पंजाब किंग्स (13 अंक) के बाद प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स पांचवीं हार के बाद सातवें स्थान पर है.

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IPL 2026 अंक तालिका
IPL 2026 अंक तालिका
क्रम टीम मैच (M) जीत (W) हार (L) टाई (T) नो रिजल्ट (N/R) अंक NRR
1पंजाब किंग्स76001131.333
2रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर86200121.919
3सनराइजर्स हैदराबाद85300100.815
4राजस्थान रॉयल्स85300100.602
5गुजरात टाइटंस844008-0.475
6चेन्नई सुपर किंग्स835006-0.121
7दिल्ली कैपिटल्स835006-1.060
8कोलकाता नाइट राइडर्स825015-0.751
9मुंबई इंडियंस725004-0.736
10लखनऊ सुपर जायंट्स826004-1.106

ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा ?

आईपीएल 2026 के 39वें मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का ऑरेंज कैप पर कब्जा बरकरार है. अभिषेक शर्मा के नाम आठ मैच में 380 रन है. केएल राहुल (358) दूसरे, वैभव सूर्यवंशी (357) तीसरे, विराट कोहली (351 रन) चौथे और हेनरिक क्लासेन (349) पांचवें नंबर पर हैं.

भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप पर किया कब्जा

भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में तीन विकेट चटकाए. उन्होंने तीन ओवर के स्पेल में सिर्फ पांच रन देकर तीन विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार के नाम आईपीएल 2026 में आठ मैच में 14 विकेट है और उन्होंने पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया है. अंशुल कम्बोज (14 विकेट) दूसरे, ईशान मलिंगा (14 विकेट) तीसरे, जोफ्रा आर्चर (13 विकेट) चौथे और प्रिंस यादव (13 विकेट) पांचवें नंबर पर हैं.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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