आरसीबी की टीम को आईपीएल 2026 में छठी जीत मिली है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है.
Published On Apr 27, 2026, 10:44 PM IST
Last UpdatedApr 27, 2026, 10:44 PM IST
RCB Points table
IPL 2026 Points table Standings: आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को नौ विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में छठी जीत दर्ज की है. सोमवार को खेले गए मैच में आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को महज 75 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. जोश हेजलवुड ने चार विकेट चटकाए और भुवनेश्वर कुमार को तीन सफलता मिली. आरसीबी की टीम ने इस टारगेट को सिर्फ 6.3 ओवर में ही हासिल कर लिया. देवदत्त पडिक्कल ने 13 बॉल में नाबाद 34 रन और विराट कोहली ने 15 बॉल में 23 रन की नाबाद पारी खेली.
आरसीबी की टीम की छठी जीत के बाद 12 अंक है और वह पंजाब किंग्स (13 अंक) के बाद प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है. वहीं दिल्ली कैपिटल्स पांचवीं हार के बाद सातवें स्थान पर है.
|क्रम
|टीम
|मैच (M)
|जीत (W)
|हार (L)
|टाई (T)
|नो रिजल्ट (N/R)
|अंक
|NRR
|1
|पंजाब किंग्स
|7
|6
|0
|0
|1
|13
|1.333
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|8
|6
|2
|0
|0
|12
|1.919
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|0.815
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|0.602
|5
|गुजरात टाइटंस
|8
|4
|4
|0
|0
|8
|-0.475
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|0
|0
|6
|-0.121
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|8
|3
|5
|0
|0
|6
|-1.060
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|0
|1
|5
|-0.751
|9
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|-0.736
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|0
|0
|4
|-1.106
आईपीएल 2026 के 39वें मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का ऑरेंज कैप पर कब्जा बरकरार है. अभिषेक शर्मा के नाम आठ मैच में 380 रन है. केएल राहुल (358) दूसरे, वैभव सूर्यवंशी (357) तीसरे, विराट कोहली (351 रन) चौथे और हेनरिक क्लासेन (349) पांचवें नंबर पर हैं.
भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में तीन विकेट चटकाए. उन्होंने तीन ओवर के स्पेल में सिर्फ पांच रन देकर तीन विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार के नाम आईपीएल 2026 में आठ मैच में 14 विकेट है और उन्होंने पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया है. अंशुल कम्बोज (14 विकेट) दूसरे, ईशान मलिंगा (14 विकेट) तीसरे, जोफ्रा आर्चर (13 विकेट) चौथे और प्रिंस यादव (13 विकेट) पांचवें नंबर पर हैं.