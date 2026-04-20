IPL 2026 Points table: मुंबई इंडियंस की जीत के बाद बदला प्वॉइंट्स टेबल का हाल

तिलक वर्मा के नाबाद तूफानी शतक के बाद अश्वनी कुमार की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से मुंबई इंडियन्स ने आईपीएल 2026 में लगातार चार हार के क्रम को तोड़ते हुए गुजरात टाइटंस को 99 रन से हराया जो मौजूदा सत्र में रनों के लिहाज से किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है.

तिलक ने आईपीएल के अपने पहले शतक के दौरान 45 गेंद में आठ चौकों और सात छक्कों से नाबाद 101 रन की पारी खेलने के अलावा कप्तान हार्दिक पंड्या (15 रन, 16 गेंद, एक चौका) के साथ पांचवें विकेट के लिए 81 और नमन धीर (45) के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी भी की जिससे मुंबई इंडियन्स ने पांच विकेट पर 199 रन बनाए. इसके जवाब में टाइटंस की टीम अश्वनी कुमार (24 रन पर चार विकेट), अल्लाह गजनफर (17 रन पर दो विकेट) और मिचेल सेंटनर (16 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 15.5 ओवर में 100 रन पर सिमट गई.

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मुंबई इंडियंस ने प्वॉइंट्स टेबल में लगाई छलांग

मुंबई इंडियंस की टीम इस जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गई है. मुंबई की टीम ने तीन पायदान की छलांग लगाई है. वहीं सीजन की तीसरी हार के साथ गुजरात टाइटंस छठे स्थान पर बनी हुई है.

IPL 2026 अंक तालिका

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