IPL 2026 Points table: मुंबई इंडियंस की जीत के बाद बदला प्वॉइंट्स टेबल का हाल

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 में हार के सिलसिले को आखिरकार तोड़ दिया है. मुंबई के सीजन के 30वें मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 99 रन से शानदार जीत दर्ज की.
Published On Apr 20, 2026, 11:30 PM IST
Last UpdatedApr 20, 2026, 11:30 PM IST
IPL 2026 Points table
तिलक वर्मा के नाबाद तूफानी शतक के बाद अश्वनी कुमार की अगुआई में गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से मुंबई इंडियन्स ने आईपीएल 2026 में लगातार चार हार के क्रम को तोड़ते हुए गुजरात टाइटंस को 99 रन से हराया जो मौजूदा सत्र में रनों के लिहाज से किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है.
तिलक ने आईपीएल के अपने पहले शतक के दौरान 45 गेंद में आठ चौकों और सात छक्कों से नाबाद 101 रन की पारी खेलने के अलावा कप्तान हार्दिक पंड्या (15 रन, 16 गेंद, एक चौका) के साथ पांचवें विकेट के लिए 81 और नमन धीर (45) के साथ चौथे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी भी की जिससे मुंबई इंडियन्स ने पांच विकेट पर 199 रन बनाए. इसके जवाब में टाइटंस की टीम अश्वनी कुमार (24 रन पर चार विकेट), अल्लाह गजनफर (17 रन पर दो विकेट) और मिचेल सेंटनर (16 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 15.5 ओवर में 100 रन पर सिमट गई.
मुंबई इंडियंस की टीम इस जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गई है. मुंबई की टीम ने तीन पायदान की छलांग लगाई है. वहीं सीजन की तीसरी हार के साथ गुजरात टाइटंस छठे स्थान पर बनी हुई है.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|अंक
|NRR
|1
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|11
|1.420
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|6
|4
|2
|8
|1.171
|3
|राजस्थान रॉयल्स
|6
|4
|2
|8
|0.599
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|6
|3
|3
|6
|0.566
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|5
|3
|2
|6
|0.310
|6
|गुजरात टाइटंस
|6
|3
|3
|6
|-0.821
|7
|मुंबई इंडियंस
|6
|2
|4
|4
|0.067
|8
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|4
|-0.780
|9
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|6
|2
|4
|4
|-1.173
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|3
|-0.879