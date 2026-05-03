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IPL 2026 Points table: गुजरात की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल में बदलाव, ऑरेंज- पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?

पंजाब किंग्स नौ मैचों में 13 अंक के साथ प्वॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बरकरार है, वहीं गुजरात टाइटंस पांचवें नंबर पर पहुंच गई है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 04, 2026, 12:14 AM IST

Published On May 04, 2026, 12:14 AM IST

Last UpdatedMay 04, 2026, 12:14 AM IST

GT Points table

GT Points table

IPL 2026 Points table: जेसन होल्डर (चार विकेट) की घातक गेंदबाजी से गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के मैच में रविवार को पंजाब किंग्स को चार विकेट से शिकस्त दी. पंजाब किंग्स को नौ विकेट पर 163 रन पर रोकने के बाद गुजरात टाइटंस ने 19.5 ओवर में चार विकेट पर 167 रन बनाकर जीत दर्ज की. गुजरात टाइटंस के लिए सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 57 जबकि वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 40 रन का योगदान दिया. सुंदर ने छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस को जीत दिलाई.

हार के बावजूद पंजाब किंग्स नौ मैचों में 13 अंक के साथ प्वॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर बरकरार है, वहीं गुजरात टाइटंस 10 मैचों में छठी जीत के बाद 12 अंक के साथ पांचवें स्थान पर है. गुजरात की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल में ना सिर्फ बदलाव हुआ है, बल्कि प्लेऑफ की रेस भी रोमांचक हो गई है.

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IPL 2026 अंक तालिका

IPL 2026 अंक तालिका

रैंक टीम मैच (M) जीत (W) हार (L) टाई (T) नो रिजल्ट (N/R) अंक NRR
1 पंजाब किंग्स 9 6 2 0 1 13 0.855
2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 9 6 3 0 0 12 1.420
3 सनराइजर्स हैदराबाद 10 6 4 0 0 12 0.644
4 राजस्थान रॉयल्स 10 6 4 0 0 12 0.510
5 गुजरात टाइटंस 10 6 4 0 0 12 -0.147
6 चेन्नई सुपर किंग्स 9 4 5 0 0 8 0.005
7 दिल्ली कैपिटल्स 9 4 5 0 0 8 -0.895
8 कोलकाता नाइट राइडर्स 9 3 5 0 1 7 -0.539
9 मुंबई इंडियंस 9 2 7 0 0 4 -0.803
10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 0 0 4 -1.106

अभिषेक शर्मा ने ऑरेंज कैप पर किया कब्जा

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 440 रन के साथ आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं और उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा भी किया है. केएल राहुल (433) दूसरे, हेनरिक क्लासेन (425) तीसरे और वैभव सूर्यवंशी (404) चौथे नंबर पर हैं. साई सुदर्शन (385) ने पांचवें स्थान पर जगह बनाई है.

पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?

आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार नौ मैच में 17 विकेट के साथ पर्पल कैप पर कब्जा बरकरार रखा है. चेन्नई सुपरकिंग्स के अंशुल कम्बोज (17 विकेट) दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा 16 विकेट के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जोफ्रा आर्चर (15 विकेट) चौथे और ईशान मलिंगा (15 विकेट) पांचवें नंबर पर हैं.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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