IPL 2026 Points table: केकेआर की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, LSG का बुरा हाल

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पांच अंक के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गई है
Published On Apr 27, 2026, 01:05 AM IST
Last UpdatedApr 27, 2026, 01:05 AM IST
IPL 2026 Points table
IPL 2026 Points table: रिंकू सिंह के तूफानी अर्धशतक (51 बॉल में 83 रन नाबाद) के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और सुपर ओवर में सुनील नरेन की कमाल की गेंदबाजी से केकेआर ने लखनऊ सुपरजायंट्स को हरा दिया. सुपर ओवर में केकेआर के गेंदबाज सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन को बोल्ड किया, अगली गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने सिंगल लिया लेकिन तीसरी गेंद पर एडेन मारक्रम को रिंकू ने लपक लिया . केकेआर को जीत के लिए दो रन का लक्ष्य मिला और रिंकू ने प्रिंस यादव की पहली गेंद पर चौके के साथ टीम को जीत दिला दी.
लगातार दूसरी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पांच अंक के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम चार अंक के साथ 10वें और अंतिम स्थान पर खिसक गई है.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|NRR
|हालिया फॉर्म
|1
|पंजाब किंग्स
|7
|6
|0
|0
|1
|13
|1.333
|W W W W
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|7
|5
|2
|0
|0
|10
|1.101
|L W W L W
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|0.815
|L W W W
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|8
|5
|3
|0
|0
|10
|0.602
|W L L W
|5
|गुजरात टाइटन्स
|8
|4
|4
|0
|0
|8
|-0.475
|W W L L
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|0
|0
|6
|-0.121
|W W L L
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|7
|3
|4
|0
|0
|6
|-0.184
|L L W L
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|0
|1
|5
|-0.751
|L L L W
|9
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|-0.736
|L L W L
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|0
|0
|4
|-1.106
|L L L L