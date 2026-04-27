IPL 2026 Points table: केकेआर की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, LSG का बुरा हाल

IPL 2026 Points table: रिंकू सिंह के तूफानी अर्धशतक (51 बॉल में 83 रन नाबाद) के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और सुपर ओवर में सुनील नरेन की कमाल की गेंदबाजी से केकेआर ने लखनऊ सुपरजायंट्स को हरा दिया. सुपर ओवर में केकेआर के गेंदबाज सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन को बोल्ड किया, अगली गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने सिंगल लिया लेकिन तीसरी गेंद पर एडेन मारक्रम को रिंकू ने लपक लिया . केकेआर को जीत के लिए दो रन का लक्ष्य मिला और रिंकू ने प्रिंस यादव की पहली गेंद पर चौके के साथ टीम को जीत दिला दी.

लगातार दूसरी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पांच अंक के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम चार अंक के साथ 10वें और अंतिम स्थान पर खिसक गई है.

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