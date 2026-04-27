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IPL 2026 Points table: केकेआर की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, LSG का बुरा हाल

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पांच अंक के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गई है

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 27, 2026, 01:05 AM IST

Published On Apr 27, 2026, 01:05 AM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 01:05 AM IST

IPL 2026 Points table

IPL 2026 Points table

IPL 2026 Points table: रिंकू सिंह के तूफानी अर्धशतक (51 बॉल में 83 रन नाबाद) के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और सुपर ओवर में सुनील नरेन की कमाल की गेंदबाजी से केकेआर ने लखनऊ सुपरजायंट्स को हरा दिया. सुपर ओवर में केकेआर के गेंदबाज सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन को बोल्ड किया, अगली गेंद पर कप्तान ऋषभ पंत ने सिंगल लिया लेकिन तीसरी गेंद पर एडेन मारक्रम को रिंकू ने लपक लिया . केकेआर को जीत के लिए दो रन का लक्ष्य मिला और रिंकू ने प्रिंस यादव की पहली गेंद पर चौके के साथ टीम को जीत दिला दी.

लगातार दूसरी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पांच अंक के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम चार अंक के साथ 10वें और अंतिम स्थान पर खिसक गई है.

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पॉइंट्स टेबल 2026

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल

स्थान टीम मैच जीते हारे टाई नो रिजल्ट अंक NRR हालिया फॉर्म
1 पंजाब किंग्स 7 6 0 0 1 13 1.333 W W W W
2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 7 5 2 0 0 10 1.101 L W W L W
3 सनराइजर्स हैदराबाद 8 5 3 0 0 10 0.815 L W W W
4 राजस्थान रॉयल्स 8 5 3 0 0 10 0.602 W L L W
5 गुजरात टाइटन्स 8 4 4 0 0 8 -0.475 W W L L
6 चेन्नई सुपर किंग्स 8 3 5 0 0 6 -0.121 W W L L
7 दिल्ली कैपिटल्स 7 3 4 0 0 6 -0.184 L L W L
8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 2 5 0 1 5 -0.751 L L L W
9 मुंबई इंडियंस 7 2 5 0 0 4 -0.736 L L W L
10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 0 0 4 -1.106 L L L L
AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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