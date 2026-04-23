IPL 2026 Points table: राजस्थान की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल में बदलाव, LSG का बुरा हाल

राजस्थान रॉयल्स ने आठ विकेट पर 159 रन का औसत स्कोर खड़ा करने के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 ओवर में महज 119 रन पर आउट कर 40 रन से जीत दर्ज की.
Published On Apr 23, 2026, 12:00 AM IST
Last UpdatedApr 23, 2026, 12:00 AM IST
IPL 2026 Points table
IPL 2026 Points table: रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से राजस्थान रॉयल्स ने लगातार दो हार के बाद जीत दर्ज है. बुधवार को खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हराया. जडेजा ने 29 गेंद में नाबाद 49 रन की पारी खेलने के बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 29 रन देकर एक विकेट लिया
राजस्थान रॉयल्स ने आठ विकेट पर 159 रन का औसत स्कोर खड़ा करने के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 ओवर में महज 119 रन पर समेट दिया. जोफ्रा ऑर्चर ने तीन विकेट लिए, वहीं नांद्रे बर्गर और बृजेश शर्मा को भी दो-दो सफलता मिली.
राजस्थान रॉयल्स की टीम इस जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में 10 अंक लेकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल 2026 में यह पांचवीं जीत है.
|स्थान
|टीम
|मैच (M)
|जीत (W)
|हार (L)
|अंक
|NRR
|1
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|11
|1.420
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|7
|5
|2
|10
|0.790
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|6
|4
|2
|8
|1.171
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|7
|4
|3
|8
|0.820
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|6
|3
|3
|6
|-0.130
|6
|गुजरात टाइटंस
|6
|3
|3
|6
|-0.821
|7
|मुंबई इंडियंस
|6
|2
|4
|4
|0.067
|8
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|4
|-0.780
|9
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|2
|5
|4
|-1.277
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|3
|-0.879
लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम को लगातार चौथी और सीजन की पांचवीं हार का सामना करना पड़ा. लखनऊ की टीम इस हार के साथ प्वॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर खिसक गई है.