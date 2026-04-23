IPL 2026 Points table: चेन्नई सुपरकिंग्स ने लगाई छलांग, मुंबई इंडियंस का बुरा हाल

चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रन से करारी शिकस्त दी. मुंबई इंडियंस की आईपीएल इतिहास की यह सबसे बड़ी हार है.
Published On Apr 23, 2026, 11:58 PM IST
Last UpdatedApr 23, 2026, 11:58 PM IST
CSK Points table
IPL 2026 Points table: चेन्नई सुपर किंग्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (नाबाद 101) के आईपीएल 2026 के दूसरे शतक और बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन (17 रन देकर चार विकेट, एक मेडन) की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस को 103 रन से करारी शिकस्त दी.
सैमसन के आईपीएल में अपने पांचवें शतक के लिए 54 गेंद खेलीं जिसमें 10 चौके और छह छक्के जडे़ थे. उनके शतक से सीएसके ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद छह विकेट पर 207 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस शुरूआती झटकों से नहीं उबर सकी और 19 ओवर में महज 104 रन पर ऑल आउट हो गई.
यह पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की आईपीएल में सबसे बड़ी हार है, पांच बार की चैंपियन सीएसके की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. इस जीत से सीएसके छह अंक लेकर तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई जबकि मुंबई इंडियंस चार अंक से आठवें स्थान पर खिसक गई.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|NRR
|1
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|0
|1
|11
|1.420
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|7
|5
|2
|0
|0
|10
|0.790
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|6
|4
|2
|0
|0
|8
|1.171
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|7
|4
|3
|0
|0
|8
|0.820
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|7
|3
|4
|0
|0
|6
|0.118
|6
|दिल्ली कैपिटल्स
|6
|3
|3
|0
|0
|6
|-0.130
|7
|गुजरात टाइटन्स
|6
|3
|3
|0
|0
|6
|-0.821
|8
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|-0.736
|9
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|-1.277
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|0
|1
|3
|-0.879