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IPL 2026 Points table: चेन्नई सुपरकिंग्स ने लगाई छलांग, मुंबई इंडियंस का बुरा हाल

चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रन से करारी शिकस्त दी. मुंबई इंडियंस की आईपीएल इतिहास की यह सबसे बड़ी हार है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 23, 2026, 11:58 PM IST

Published On Apr 23, 2026, 11:58 PM IST

Last UpdatedApr 23, 2026, 11:58 PM IST

CSK Points table

CSK Points table

IPL 2026 Points table: चेन्नई सुपर किंग्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (नाबाद 101) के आईपीएल 2026 के दूसरे शतक और बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन (17 रन देकर चार विकेट, एक मेडन) की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस को 103 रन से करारी शिकस्त दी.

सैमसन के आईपीएल में अपने पांचवें शतक के लिए 54 गेंद खेलीं जिसमें 10 चौके और छह छक्के जडे़ थे. उनके शतक से सीएसके ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद छह विकेट पर 207 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस शुरूआती झटकों से नहीं उबर सकी और 19 ओवर में महज 104 रन पर ऑल आउट हो गई.

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प्वाइंट्स टेबल में चेन्नई की छलांग

यह पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की आईपीएल में सबसे बड़ी हार है, पांच बार की चैंपियन सीएसके की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है. इस जीत से सीएसके छह अंक लेकर तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई जबकि मुंबई इंडियंस चार अंक से आठवें स्थान पर खिसक गई.

आईपीएल 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

स्थान टीम मैच जीत हार टाई नो रिजल्ट अंक NRR
1 पंजाब किंग्स 6 5 0 0 1 11 1.420
2 राजस्थान रॉयल्स 7 5 2 0 0 10 0.790
3 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 6 4 2 0 0 8 1.171
4 सनराइजर्स हैदराबाद 7 4 3 0 0 8 0.820
5 चेन्नई सुपर किंग्स 7 3 4 0 0 6 0.118
6 दिल्ली कैपिटल्स 6 3 3 0 0 6 -0.130
7 गुजरात टाइटन्स 6 3 3 0 0 6 -0.821
8 मुंबई इंडियंस 7 2 5 0 0 4 -0.736
9 लखनऊ सुपर जायंट्स 7 2 5 0 0 4 -1.277
10 कोलकाता नाइट राइडर्स 7 1 5 0 1 3 -0.879
AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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