मुंबई इंडियंस की जीत के बाद प्वॉइट्स टेबल का हाल, ऑरेंज- पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?

मुंबई इंडियंस की टीम 10 मैच में तीन जीत से छह अंक तक पहुंच गई है, हालांकि टीम नौवें स्थान पर बनी हुई है.
Published On May 05, 2026, 12:14 AM IST
Last UpdatedMay 05, 2026, 12:14 AM IST
MI Points table
IPL 2026 Points table: मुंबई इंडियंस की टीम ने लखनऊ सुपरजायंट्स को छह विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में तीसरी जीत दर्ज की है. लखनऊ की टीम ने निकोलस पूरन (63 रन, 21 गेंद, आठ छक्के, एक चौका) और सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श (44 रन, 25 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) की धमाकेदार पारी से 20 ओवर में पांच विकेट पर 228 रन बनाए. 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियन्स ने चोट के बाद वापसी कर रहे रोहित (84 रन, 44 गेंद, छह चौके, सात छक्के) और रिकेल्टन (83 रन, 32 गेंद, छह चौके, आठ छक्के) के बीच पहले विकेट की 143 रन की तूफानी साझेदारी की बदौलत आठ गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली.
मुंबई इंडियंस की टीम 10 मैच में तीन जीत से छह अंक तक पहुंच गई है, हालांकि टीम नौवें स्थान पर बनी हुई है. वहीं लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम लगातार छठी हार के बाद नौ मैच में चार अंक के साथ 10वें और अंतिम पायदान पर है. पंजाब किंग्स की टीम पहले पायदान पर है.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|पंजाब किंग्स
|9
|6
|2
|0
|1
|13
|0.855
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|9
|6
|3
|0
|0
|12
|1.420
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|10
|6
|4
|0
|0
|12
|0.644
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|10
|6
|4
|0
|0
|12
|0.510
|5
|गुजरात टाइटंस
|10
|6
|4
|0
|0
|12
|-0.147
|6
|चेन्नई सुपर किंग्स
|9
|4
|5
|0
|0
|8
|0.005
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|9
|4
|5
|0
|0
|8
|-0.895
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|9
|3
|5
|0
|1
|7
|-0.539
|9
|मुंबई इंडियंस
|10
|3
|7
|0
|0
|6
|-0.649
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|9
|2
|7
|0
|0
|4
|-1.076
सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 440 रन के साथ आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं और उन्होंने ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है. केएल राहुल (433) दूसरे, हेनरिक क्लासेन (425) तीसरे और वैभव सूर्यवंशी (404) चौथे नंबर पर हैं. साई सुदर्शन (385) ने पांचवें स्थान पर जगह बनाई है.
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आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार नौ मैच में 17 विकेट के साथ पर्पल कैप पर कब्जा किया है. चेन्नई सुपरकिंग्स के अंशुल कम्बोज (17 विकेट) दूसरे नंबर पर हैं. गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा 16 विकेट के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जोफ्रा आर्चर (15 विकेट) चौथे और ईशान मलिंगा (15 विकेट) पांचवें नंबर पर हैं.