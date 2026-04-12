IPL 2026 Points table: आरसीबी की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल, कौन सी टीम कहां है ?

आरसीबी की टीम ने मुंबई इंडियंस को हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज की, वहीं मुंबई इंडियंस की यह तीसरी हार है.

IPL 2026 Points Table

IPL 2026 Points table standings: आईपीएल 2026 में रविवार को दो मुकाबले खेले गए. पहले मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने लखनऊ सुपरजायंट्स को हराया, वहीं दिन के दूसरे मैच में आरसीबी की टीम ने मुंबई इंडियंस को हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज की. आरसीबी की टीम ने इस जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में छह अंक के साथ तीसरा नंबर बरकरार रखा है.

रविवार को खेले गए मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया. आरसीबी ने शीर्ष क्रम में फिल सॉल्ट (78 रन), कप्तान रजत पाटीदार (53 रन) और विराट कोहली (50 रन) के अर्धशतकों की बदौलत चार विकेट पर 240 रन का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम शेरफाने रदरफोर्ड की 31 गेंद में नाबाद 71 रन की अर्धशतकीय पारी के बावजूद 20 ओवर में पांच विकेट पर 222 रन ही बना सकी. मुंबई इंडियंस की यह तीसरी हार है.

क्या है प्वॉइंट्स टेबल का हाल ?

राजस्थान रॉयल्स की टीम प्वॉइंट्स टेबल में आठ अंक के साथ टॉप पर बनी हुई है. वहीं पंजाब किंग्स की टीम दूसरे नंबर पर है. पंजाब किंग्स के पास सात अंक है. रविवार को जीत के बाद गुजरात टाइटंस ने भी प्वॉइंट्स टेबल में छलांग लगाई है.

आईपीएल 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका