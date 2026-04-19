IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स का प्वॉइंट्स टेबल में दबदबा, जानें बाकी टीमों का हाल

पंजाब किंग्स की टीम ने लखनऊ सुपरजायंट्स को हराकर आईपीएल 2026 में लगातार पांचवीं जीत दर्ज की है, वहीं लखनऊ की टीम ने हार की हैट्रिक लगाई है.
Published On Apr 19, 2026, 11:52 PM IST
Last UpdatedApr 19, 2026, 11:52 PM IST
IPL 2026 Points table standings
IPL 2026 Points Table Standings: पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्य (93 रन) और कूपर कोनोली (87 रन) के अर्धशतकों की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 रन की आसान जीत दर्ज कर अपना विजय अभियान जारी रखा है. पंजाब किंग्स की टीम ने अब तक छह मैच खेले हैं, जिसमें टीम को पांच में जीत मिली है, जबकि टीम का एक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था. इस जीत के बाद पंजाब किंग्स की टीम ने प्वॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत की है.
सलामी बल्लेबाज प्रियांश और कोनोली के बीच दूसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी से पंजाब किंग्स ने सात विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में एलएसजी की टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर 200 रन ही बना सकी. कप्तान ऋषभ पंत ने 43 रन, ऐडन मारक्रम ने 42 रन, मिचेल मार्श ने 40 रन और आयुष बडोनी ने 35 रन बनाए. पंजाब किंग्स के लिए मार्को यानसेन ने 37 रन देकर दो विकेट झटके जबकि अर्शदीप सिंह, विजयकुमार विशाक और युजवेंद्र चहल को एक एक विकेट मिला.
पंजाब किंग्स छह मैच में से पांच जीत से 11 अंक लेकर तालिका में शीर्ष पर बरकरार है. एलएसजी की यह लगातार तीसरी हार है. लखनऊ की टीम इस हार के साथ प्वॉइंट्स टेबल में आठवें पायदान पर पहुंच गई है. मुंबई इंडियंस की टीम आखिरी पायदान पर है.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|1
|11
|1.420
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|6
|4
|2
|0
|8
|1.171
|3
|राजस्थान रॉयल्स
|6
|4
|2
|0
|8
|0.599
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|6
|3
|3
|0
|6
|0.566
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|5
|3
|2
|0
|6
|0.310
|6
|गुजरात टाइटन्स
|5
|3
|2
|0
|6
|0.018
|7
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-0.780
|8
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-1.173
|9
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|1
|3
|-0.879
|10
|मुंबई इंडियंस
|5
|1
|4
|0
|2
|-1.076