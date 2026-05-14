IPL 2026 Points Table: मुश्किल में पंजाब किंग्स, क्या है प्वॉइंट्स टेबल का हाल ?

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स की टीम को आईपीएल 2026 में लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है. गुरुवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया. लगातार पांचवीं हार के साथ पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है.

पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (57 रन, 32 गेंद, छह चौके, चार छक्के) के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में आठ विकेट पर 200 रन बनाए. पंजाब के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई की टीम ने तिलक वर्मा (75 रन, 33 गेंद, छह चौके, छह छक्के) के तेजतर्रार अर्धशतक और विल जैक्स (10 गेंद में नाबाद 25, दो चौके, दो छक्के) के साथ उनकी पांचवें विकेट की 20 गेंद में 56 रन की नाबाद साझेदारी से 19.5 ओवर में चार विकेट पर 205 रन बनाकर जीत दर्ज की.

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IPL 2026: शार्दुल के कहर के बाद तिलक वर्मा ने मचाया धमाल, पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार

फिलहाल चौथे स्थान पर है पंजाब की टीम

लगातार पांचवीं हार के बाद पंजाब की टीम 12 मैच में 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर है, मुंबई की टीम नौवें स्थान पर है, उसके 12 मैच में आठ अंक हैं. पंजाब किंग्स के पास दो मुकाबले शेष हैं. उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हर हाल में दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे.

IPL 2026 अंक तालिका

IPL 2026 अंक तालिका & टीम Standings

रैंक टीम M W L T N/R अंक NRR 1 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु 12 8 4 0 0 16 1.053 2 गुजरात टाइटंस 12 8 4 0 0 16 0.551 3 सनराइजर्स हैदराबाद 12 7 5 0 0 14 0.331 4 पंजाब किंग्स 12 6 5 0 1 13 0.355 5 चेन्नई सुपर किंग्स 11 6 5 0 0 12 0.185 6 राजस्थान रॉयल्स 11 6 5 0 0 12 0.082 7 दिल्ली कैपिटल्स 12 5 7 0 0 10 -0.993 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 11 4 6 0 1 9 -0.198 9 मुंबई इंडियंस 12 4 8 0 0 8 -0.504 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 11 3 8 0 0 6 -0.907

ऑरेंज कैप पर किसका कब्जा ?

सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन (508 रन) ने ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. साई सुदर्शन (501 रन) दूसरे और विराट कोहली (484) ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे नंबर पर हैं.

किसके पास पर्पल कैप ?

आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 22 विकेट के साथ पर्पल कैप पर कब्जा जमाया है. कागिसो रबाडा 21 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं अंशुल कम्बोज ने 19 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है.