IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 Points table standings after PBKS VS RR Match

IPL 2026 Points table: राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल

पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 222 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस टारगेट को हासिल कर लिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 28, 2026, 11:48 PM IST

Published On Apr 28, 2026, 11:48 PM IST

Last UpdatedApr 28, 2026, 11:48 PM IST

IPL 2026 Points table

IPL 2026 Points table

IPL 2026 Points table: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम को राजस्थान रॉयल्स के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा. आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की यह पहली हार है. पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह और मार्क्स स्टोइनिस के अर्धशतक से 20 ओवर में चार विकेट पर 222 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस टारगेट को चार गेंद शेष रहते टारगेट को हासिल कर लिया.

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यशस्वी जायसवाल के अर्धशतक (51) के बाद डोनोवन फरेरा (नाबाद 52 रन, 26 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) और शुभम दुबे (नाबाद 31 रन, 12 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के बीच पांचवें विकेट की 32 गेंद में 77 रन की नाबाद साझेदारी से इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

राजस्थान रॉयल्स की टीम की इस सीजन की छठी जीत है. राजस्थान की टीम छठी जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. पंजाब किंग्स की टीम पहले और आरसीबी की टीम दूसरे स्थान पर है.

IPL 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

स्थान टीम मैच जीते हारे अंक NRR
1पंजाब किंग्स861131.043
2रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर862121.919
3राजस्थान रॉयल्स963120.617
4सनराइजर्स हैदराबाद853100.815
5गुजरात टाइटन्स8448-0.475
6चेन्नई सुपर किंग्स8356-0.121
7दिल्ली कैपिटल्स8356-1.060
8कोलकाता नाइट राइडर्स8255-0.751
9मुंबई इंडियंस7254-0.736
10लखनऊ सुपर जायंट्स8264-1.106

ऑरेंज कैप पर वैभव सूर्यवंशी ने किया कब्जा

वैभव सूर्यवंशी ने (43 रन, 16 गेंद, पांच छक्के, तीन चौके) इस मैच में धमाकेदार पारी खेली और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया. वैभव सूर्यवंशी के नाम नौ मैच की नौ इनिंग में 400 रन है. वैभव ने यह रन 238.10 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा (380 रन) को पीछे छोड़ा.

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने रोका पंजाब किंग्स का विजय रथ, फरेरा- दुबे ने खेली धमाकेदार पारी

पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?

आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 14 विकेट के साथ पर्पल कैप पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. अंशुल कम्बोज (14) दूसरे और ईशान मलिंगा (14) तीसरे नंबर पर हैं.

AT

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Donovan Ferreira Shubham Dubey Shine Rajasthan Royals beat Punjab Kings by Six Wickets in IPL 2026

Donovan Ferreira Shubham Dubey Shine Rajasthan Royals beat Punjab Kings by Six Wickets in IPL 2026
Prabhsimran Singh breaks Chris Gayle record in pbks vs RR IPL 2026 Match

Prabhsimran Singh breaks Chris Gayle record in pbks vs RR IPL 2026 Match
Why Shashank Singh not Playing against Rajasthan royals in IPL 2026

Why Shashank Singh not Playing against Rajasthan royals in IPL 2026
IPL 2026 Piyush Chawla Talks About Bhuvneshwar Kumar Practice Routine After Royal Challengers Bengaluru beat Delhi Capitals

IPL 2026 Piyush Chawla Talks About Bhuvneshwar Kumar Practice Routine After Royal Challengers Bengaluru beat Delhi Capitals

Latest News

ipl-2026-points-table-12

IPL 2026 Points table: राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल
rajasthan-royals-win-5

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने रोका पंजाब किंग्स का विजय रथ, फरेरा- दुबे ने खेली धमाकेदार पारी

prabhsimran-singh-16

प्रभसिमरन सिंह का बड़ा कारनामा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड किया ध्वस्त
pbks-vs-rr-black-arm-band

RR के खिलाफ PBKS ने क्यों बाधी है काली पट्टी, 'सरपंच' की बातों से पता चला
shashank-singh-11

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे शशांक सिंह, कैच छोड़ने की मिली सजा !
pbks-vs-rr-7

PBKS vs RR IPL 2026: पंजाब किंग्स को मिली सीजन की पहली हार, राजस्थान रॉयल्स ने छह विकेट से हराया

Editor's Pick

Prabhsimran Singh breaks Chris Gayle record in pbks vs RR IPL 2026 Match

प्रभसिमरन सिंह का बड़ा कारनामा, क्रिस गेल का रिकॉर्ड किया ध्वस्त
Shreyas iyer Speaking about how he lifts himself during challenging phases

ताने से मिली प्रेरणा, श्रेयस अय्यर ने दूर की सबसे बड़ी कमजोरी, अब मचा रहे हैं धमाल

Most Expensive Players of IPL 2026 Sitting on the Sidelines

IPL 2026: करोड़पति खिलाड़ी पानी पिलाने को मजबूर, लिस्ट कर देगी हैरान
IPL 2026 Will Rajasthan Royals be Able to break Punjab Kings Winning streak

RR रोकेगी पंजाब का विजय-रथ? जानें पिच का मिजाज और दोनों टीमों की संभावित 11
I still don’t understand what happened Axar Patel reacts after defeat against rcb in IPL 2026

मुझे भी नहीं पता, यह क्या हुआ... DC की हार से कप्तान अक्षर पटेल भी हैरान

Delhi Capitals Shameful records Against RCB in IPL 2026

पावरप्ले में सिर्फ 13 रन, महज 08 रन पर गंवाया छठा विकेट... DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड