IPL 2026 Points table: राजस्थान रॉयल्स की जीत के बाद प्वॉइंट्स टेबल का हाल

IPL 2026 Points table: आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की टीम को राजस्थान रॉयल्स के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा. आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की यह पहली हार है. पंजाब किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह और मार्क्स स्टोइनिस के अर्धशतक से 20 ओवर में चार विकेट पर 222 रन बनाए. राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस टारगेट को चार गेंद शेष रहते टारगेट को हासिल कर लिया.

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यशस्वी जायसवाल के अर्धशतक (51) के बाद डोनोवन फरेरा (नाबाद 52 रन, 26 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) और शुभम दुबे (नाबाद 31 रन, 12 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के बीच पांचवें विकेट की 32 गेंद में 77 रन की नाबाद साझेदारी से इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

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राजस्थान रॉयल्स की टीम की इस सीजन की छठी जीत है. राजस्थान की टीम छठी जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है. पंजाब किंग्स की टीम पहले और आरसीबी की टीम दूसरे स्थान पर है.

IPL 2026 अंक तालिका

आईपीएल 2026 अंक तालिका

स्थान टीम मैच जीते हारे अंक NRR 1 पंजाब किंग्स 8 6 1 13 1.043 2 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 8 6 2 12 1.919 3 राजस्थान रॉयल्स 9 6 3 12 0.617 4 सनराइजर्स हैदराबाद 8 5 3 10 0.815 5 गुजरात टाइटन्स 8 4 4 8 -0.475 6 चेन्नई सुपर किंग्स 8 3 5 6 -0.121 7 दिल्ली कैपिटल्स 8 3 5 6 -1.060 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 2 5 5 -0.751 9 मुंबई इंडियंस 7 2 5 4 -0.736 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 4 -1.106

ऑरेंज कैप पर वैभव सूर्यवंशी ने किया कब्जा

वैभव सूर्यवंशी ने (43 रन, 16 गेंद, पांच छक्के, तीन चौके) इस मैच में धमाकेदार पारी खेली और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया. वैभव सूर्यवंशी के नाम नौ मैच की नौ इनिंग में 400 रन है. वैभव ने यह रन 238.10 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप की रेस में अभिषेक शर्मा (380 रन) को पीछे छोड़ा.

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स ने रोका पंजाब किंग्स का विजय रथ, फरेरा- दुबे ने खेली धमाकेदार पारी

पर्पल कैप पर किसका कब्जा ?

आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार 14 विकेट के साथ पर्पल कैप पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. अंशुल कम्बोज (14) दूसरे और ईशान मलिंगा (14) तीसरे नंबर पर हैं.