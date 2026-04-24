IPL 2026 Points table: आरसीबी दूसरे स्थान पर पहुंची, जानें बाकी टीमों का हाल

आईपीएल 2026 में आरसीबी की टीम ने पांचवीं जीत दर्ज की है और टीम के पास 10 अंक है.
Published On Apr 24, 2026, 11:49 PM IST
Last UpdatedApr 24, 2026, 11:49 PM IST
IPL Points table
IPL 2026 Points table: विराट कोहली के 81 रन और देवदत्त पडिक्कल के 55 रन की पारी खेली, जो साई सुदर्शन के शतक (100) पर भारी पड़ गई जिससे आरसीबी ने शुक्रवार को आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हरा दिया.
पडीक्कल और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी से आरसीबी लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच गई. आरसीबी की टीम ने अंत में 18.5 ओवर में 206 रन का लक्ष्य पूरा कर लिया और 10 अंक लेकर तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई. वहीं गुजरात टाइटंस को हार के बाद बड़ा नुकसान हुआ है.
आरसीबी की टीम ने पांचवीं जीत दर्ज की है और टीम के पास 10 अंक है. राजस्थान की टीम के पास भी 10 अंक है. मगर आरसीबी का नेट रन रेट राजस्थान से बेहतर है, जिसकी वजह से आरसीबी की टीम प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है. आरसीबी का नेट रन रेट 1.101 है, वहीं राजस्थान का नेट रन रेट 0.790 है. पंजाब किंग्स की टीम 11 प्वॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर बनी हुई है.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|NRR
|1
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|0
|1
|11
|1.420
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|7
|5
|2
|0
|0
|10
|0.790
|3
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|6
|4
|2
|0
|0
|8
|1.171
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|7
|4
|3
|0
|0
|8
|0.820
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|7
|3
|4
|0
|0
|6
|0.118
|6
|दिल्ली कैपिटल्स
|6
|3
|3
|0
|0
|6
|-0.130
|7
|गुजरात टाइटन्स
|6
|3
|3
|0
|0
|6
|-0.821
|8
|मुंबई इंडियंस
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|-0.736
|9
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|2
|5
|0
|0
|4
|-1.277
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|0
|1
|3
|-0.879
वहीं शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को चौथी हार का सामना करना पड़ा है. सात मैच में चौथी हार के बाद गुजरात के छह अंक है और वह प्वॉइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर है.