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IPL 2026 Points table: RCB की टीम का जलवा, हार के बाद LSG का बुरा हाल
लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 146 रन पर ढेर हो गई, आरसीबी ने इस टारगेट को 15.1 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया.
IPL 2026 Points table Standings: आईपीएल 2026 में आरसीबी ने चौथी जीत दर्ज की है. बुधवार को खेले गए मैच में आरसीबी की टीम ने लखनऊ सुपरजायंट्स को पांच विकेट से हरा दिया. लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 146 रन पर ढेर हो गई, आरसीबी की टीम ने इस टारगेट को 15.1 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया.
आरसीबी की टीम ने इस जीत के साथ प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा कर लिया है. आरसीबी के पास आठ अंक है और वह बेहतर रन रेट के आधार पर राजस्थान रॉयल्स (08 अंक) से आगे निकल गई है. आरसीबी का नेट रन रेट 1.503 है. वहीं राजस्थान का नेट रन रेट 0.889 है. लखनऊ की टीम इस हार के बाद सातवें नंबर पर पहुंच गई है.
आईपीएल 2026 अंक तालिका
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|1.503
|2
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|0.889
|3
|पंजाब किंग्स
|4
|3
|0
|0
|1
|7
|0.720
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|0.576
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|0.322
|6
|गुजरात टाइटंस
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|-0.029
|7
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|-0.804
|8
|चेन्नई सुपर किंग्स
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|-0.846
|9
|मुंबई इंडियंस
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|-0.772
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|5
|0
|4
|0
|1
|1
|-1.383
आरसीबी के गेंदबाजों के आगे एलएसजी का सरेंडर
इस मैच की बात करें तो आरसीबी की गेंदबाजों ने कहर बरपा दिया. रसिख सलाम ने 24 रन देकर चार विकेट चटकाए, वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 27 रन देकर तीन बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. क्रुणाल पांड्या ने भी दो विकेट अपने नाम किए, जिससे लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम 20 ओवर में 146 रन पर सिमट गई. लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने 40 रन, मुकुल चौधरी ने 39 रन और आयुष बदोनी ने 38 रन बनाए.
आरसीबी की टीम ने इस टारगेट को 15.1 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. आरसीबी ने महज 9 के स्कोर पर फिल सॉल्ट (7) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद विराट कोहली ने देवदत्त पडिक्कल (10) के साथ दूसरे विकेट के लिए 34 गेंदों में 57 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला. विराट कोहली ने 49 रन (06 चौके, 01 छक्का) की पारी खेली. कप्तान रजत पाटीदार ने 13 गेंदों में 27 रन जुटाए, जबकि जितेश शर्मा ने 9 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 23 रन बनाए. टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने 14-14 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई