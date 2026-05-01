राजस्थान रॉयल्स के 226 रन के टारगेट को दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पांच गेंद शेष रहते तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया.
Published On May 02, 2026, 12:56 AM IST
Last UpdatedMay 02, 2026, 12:56 AM IST
IPL 2026 Points table
IPL 2026 Points table: दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल (75 रन) और पाथुम निसांका (62 रन) के अर्धशतकों की मदद से राजस्थान रॉयल्स को पांच गेंद रहते सात विकेट से हरा दिया. दिल्ली की टीम को लगातार तीन हार के बाद यह जीत मिली है.
टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग (90 रन) के अर्धशतक और अंत में डोनोवन फरेरा (14 गेंद में नाबाद 47 रन) की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत छह विकेट पर 225 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ राहुल (छह चौके, पांच छक्के) और निसांका (33 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 110 रन की भागीदारी के बाद नीतिश राणा ने 17 गेंद में 33 रन की पारी खेली। फिर ट्रिस्टन स्टब्स (11 गेंद में नाबाद 18 रन) और आशुतोष शर्मा (15 गेंद में नाबाद 25 रन) टीम को पांच गेंद रहते तीन विकेट पर 226 रन तक पहुंचाकर जीत दिलाई.
दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन हार के बाद मिली इस जीत से आठ अंक लेकर तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंक से चौथे स्थान पर कायम है.
|रैंक
|टीम
|मैच (M)
|जीते (W)
|हारे (L)
|टाई (T)
|नो रिजल्ट (N/R)
|अंक
|NRR
|1
|पंजाब किंग्स
|8
|6
|1
|0
|1
|13
|1.043
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|9
|6
|3
|0
|0
|12
|1.420
|3
|सनराइजर्स हैदराबाद
|9
|6
|3
|0
|0
|12
|0.832
|4
|राजस्थान रॉयल्स
|10
|6
|4
|0
|0
|12
|0.510
|5
|गुजरात टाइटन्स
|9
|5
|4
|0
|0
|10
|-0.192
|6
|दिल्ली कैपिटल्स
|9
|4
|5
|0
|0
|8
|-0.895
|7
|चेन्नई सुपर किंग्स
|8
|3
|5
|0
|0
|6
|-0.121
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|2
|5
|0
|1
|5
|-0.751
|9
|मुंबई इंडियंस
|8
|2
|6
|0
|0
|4
|-0.784
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|8
|2
|6
|0
|0
|4
|-1.106
केएल राहुल ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में 40 बॉल में 75 रन की पारी खेली. इसके साथ ही राहुल ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए ऑरैंज कैप पर कब्जा कर लिया है. केएल राहुल के नाम आईपीएल 2026 में नौ मैच में 433 रन है. अभिषेक शर्मा 425 रन के साथ दूसरे और हेनरिक क्लासेन 414 रन के साथ तीसरे नंबर पर है. 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (404) रन के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं.
IPL 2026: जीत की पटरी पर लौटी दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान के खिलाफ किया रिकॉर्ड रन चेज
आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार नौ मैच में 17 विकेट के साथ पर्पल कैप पर कब्जा बरकरार रखा है. राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (15 विकेट) दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज ईशान मलिंगा (15 विकेट) तीसरे नंबर पर मौजूद हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स के अंशुल कम्बोज (14 विकेट) चौथे और गुजरात टाइटंस के कागिसो रबाडा (14 विकेट) पांचवें नंबर पर हैं.