IPL 2026 Points table: SRH ने जीत के साथ लगाई छलांग, जानें बाकी टीमों का हाल

अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के अर्धशतक के बाद शानदार गेंदबाजी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया.
Published On Apr 19, 2026, 12:26 AM IST
Last UpdatedApr 19, 2026, 12:26 AM IST
Points table
IPL 2026 Points table standings: सनराइजर्स हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के अर्धशतक के बाद शानदार गेंदबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया. सलामी बल्लेबाज अभिषेक (59 रन) की शानदार शुरूआत के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन (तीन विकेट) और अंशुल कंबोज (तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 194 रन ही बना सकी.
195 रन के टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने 20 ओवर में आठ विकेट पर 184 रन ही बना सकी और उसे सीजन की चौथी हार का सामना करना पड़ा. उसके लिए मैथ्यू शॉर्ट 34 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे.
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीन जीत के साथ छह अंक लेकर प्वॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं हार के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम सातवें नंबर पर बनी हुई है.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|पंजाब किंग्स
|5
|4
|0
|0
|1
|9
|1.067
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|6
|4
|2
|0
|0
|8
|1.171
|3
|राजस्थान रॉयल्स
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|0.889
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|6
|3
|3
|0
|0
|6
|0.566
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|5
|3
|2
|0
|0
|6
|0.310
|6
|गुजरात टाइटंस
|5
|3
|2
|0
|0
|6
|0.018
|7
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|0
|0
|4
|-0.780
|8
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|5
|2
|3
|0
|0
|4
|-0.804
|9
|मुंबई इंडियंस
|5
|1
|4
|0
|0
|2
|-1.076
|10
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|6
|0
|5
|0
|1
|1
|-1.149