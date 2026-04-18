IPL 2026 Points table: SRH ने जीत के साथ लगाई छलांग, जानें बाकी टीमों का हाल

IPL 2026 Points table standings: सनराइजर्स हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के अर्धशतक के बाद शानदार गेंदबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया. सलामी बल्लेबाज अभिषेक (59 रन) की शानदार शुरूआत के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन (तीन विकेट) और अंशुल कंबोज (तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने नौ विकेट पर 194 रन ही बना सकी.

195 रन के टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने 20 ओवर में आठ विकेट पर 184 रन ही बना सकी और उसे सीजन की चौथी हार का सामना करना पड़ा. उसके लिए मैथ्यू शॉर्ट 34 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे.

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सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीन जीत के साथ छह अंक लेकर प्वॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है. वहीं हार के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम सातवें नंबर पर बनी हुई है.

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