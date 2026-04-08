IPL 2026 Points Table: गुजरात टाइटंस का खाता खुला, कैसा है DC vs GT मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल

दिल्ली कैपिटल्स की टीम को इस मैच में हार का बहुत दुख होगा. वह मुश्किल स्थिति से मैच को खींचकर लाए थे. लेकिन आखिर में हुई चूक से मैच उनके हाथ से निकल गया. देखें IPL 2026 Points Table

Delhi capitals vs Gujarat Titans

IPL 2026 Points Table दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच जीतती हुई दिख रही थी. आखिरी दो गेंदों पर दो रन चाहिए थे. लेकिन आखिर में गुजरात टाइटंस ने उसे एक रन से हरा दिया. यह गुजरात टाइटंस की इस सीजन में पहली जीत थी. अब देखते हैं कि कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल.

मैच की बात करें तो जीत दिल्ली की झोली में थी. लेकिन आखिरी दो गेंदों पर प्रसिद्ध कृष्णा ने कुछ ऐसा किया जिसने गुजरात की झोली में जीत डाल दी. दिल्ली कैपिटल्स के सामने 20 ओवरों में 211 रन का लक्ष्य था. लेकिन टीम आखिरी में 8 विकेट पर 209 रन ही बना सकी. केएल राहुल ने 92 रन बनाए. वहीं रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटे डेविड मिलर ने धमाकेदार बल्लेबाजी की. वह 20 गेंद पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे. लेकिन आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी समझदारी भरी गेंद ने दिल्ली को जीत से महरूम कर दिया.

स्थान टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट अंक नेट रन रेट 1 राजस्थान रॉयल्स 3 3 0 0 6 +2.403 2 पंजाब किंग्स 3 2 0 1 5 +0.637 3 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 2 0 0 4 +2.501 4 दिल्ली कैपिटल्स 3 2 1 0 4 +0.811 5 सनराइजर्स हैदराबाद 3 1 2 0 2 +0.275 6 गुजरात टाइटंस 3 1 2 0 2 -0.270 7 लखनऊ सुपर जायंट्स 2 1 1 0 2 -0.542 8 मुंबई इंडियंस 3 1 2 0 2 -0.715 9 कोलकाता नाइट राइडर्स 3 0 2 1 1 -1.964 10 चेन्नई सुपर किंग्स 3 0 3 0 0 -2.517

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. गुजरात ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 210 रन बनाए. इस टीम को 19 रन पर साई सुदर्शन (12) के रूप में जल्द पहला झटका लग गया था. इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने जोस बटलर के साथ दूसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 60 रन की साझेदारी की.

बटलर ने 27 गेंदों में 5 छक्कों और 3 चौकों के साथ 52 रन बनाए. गिल ने वाशिंगटन सुंदर के साथ 60 गेंदों में 104 रन की साझेदारी की. गिल 45 गेंदों में 5 छक्कों और 4 चौकों के साथ 70 रन बनाए. सुंदर ने 32 गेंदों में 55 रन बनाए. यह आईपीएल में उनकी पहली हाफ सेंचुरी थी. दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने 2 विकेट हासिल किए। लुंगी एनगिडी और कुलदीप यादव ने 1-1 सफलता हासिल की. इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 209 रन ही बना सकी.