प्रिंस यादव ने विराट कोहली को बोल्ड कर सनसनी मचा दी. लेकिन इसके पीछे खुद विराट कोहली की सलाह थी. कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. और आखिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने हार का सिलसिला तोड़ा.
Published On May 08, 2026, 09:27 AM IST
Last UpdatedMay 08, 2026, 09:27 AM IST
प्रिंस यादव ने विराट कोहली को बोल्ड करने के बाद दिया क्या रिएक्शन (फोटो- आईपीएल)
नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी पर एक संस्कृत का सूत्र लिखा है जिसका अर्थ होता है- जहां प्रतिभा और अवसर का मिलन होता है. और आईपीएल के हर सीजन में यह बात देखने को मिलती रहती है. युवा खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ियों से सीखते हैं और अपने हुनर को मांजते हैं. एक ऐसा ही नजारा लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच गुरुवार को इकाना स्टेडियम पर खेले गए मैच में देखने को मिला. लखनऊ (LSG) के पेसर प्रिंस यादव ने इकाना स्टे़डियम पर खेले गए मैच में विराट कोहली को बोल्ड कर मैच का रुख पलटने का काम किया. और कमाल की बात यह है कि प्रिंस के इस विकेट में खुद विराट कोहली से मिली सलाह की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी.
स्कोरकार्ड: आईपीएल- 2026, मैच, 50, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
बारिश ने इस मैच में बार-बार रुकावट डाली. आखिर मैच को 19-19 ओवर का करना पड़ा. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए यह मैच जीतना जरूरी था. और आखिर उसने DLS से 9 रन से मैच अपने नाम किया. लखनऊ के लिए जहां मिशेल मार्श ने तूफानी सेंचुरी लगाई वहीं गेंद से प्रिंस यादव ने 33 रन देकर तीन विकेट लिए.
प्रिंस यादव ने सिर्फ दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को बोल्ड कर दिया. कोहली खाता भी नहीं खोल पाए. पहली गेंद टप्पा लगकर बाहर निकली और दूसरी गेंद तेजी से अंदर आई. 140.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की यह गेंद कोहली के डिफेंस को छकाती हुई स्टंप्स से जाकर लगी.
प्रिंस ने बाद में बताया कि यह विकेट हासिल करने के पीछे पिछले मैच में विराट कोहली की सलाह का ही योगदान है.
उन्होंने कहा, ‘पिछले मैच के बाद मैं विराट भैया से बात कर रहा था, उन्होंने ही मुझे बताया- जब तक गेंद लेंथ से मूव कर रही हो, तो उसी लेंथ को पकड़े रहो. और मैंने वही किया.’
विराट कोहली को बोल्ड करने के बाद प्रिंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. आखिर उन्होंने विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज को बोल्ड किया था. यह आईपीएल में अप्रैल 2023 के बाद विराट कोहली का पहला डक था.
इससे पहले मिशेल मार्श ने 56 गेंद पर 111 रन बनाए. उनकी पारी में नौ चौके और नौ छक्के शामिल थे. उन्होंने सिर्फ 20 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. जब बारिश ने खेल रोका तो स्कोर बिना किसी नुकसान के 95 रन थे. इसके अलावा ऋषभ पंत ने 10 गेंद पर 35 रन बना दिए. उन्होंने अपनी पाीर में चार चौके और दो छक्के लगाए. 19 ओवर में लखनऊ ने 209 रन बनाए. आरसीबी को डकवर्थ लुईस से 213 का टारगेट मिला लेकिन वह 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी.