IPL 2026: LSG के छक्के छुड़ाने वाले प्रियांश ने बताया उनका फेवरिट शॉट

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IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स के छक्के छुड़ाने वाले प्रियांश ने बताया क्या है उनका फेवरिट शॉट, अपनी पारी पर क्या बोले?

Priyansh Arya on his innings against LSG: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ प्रियांश आर्या ने धमाकेदार पारी खेली. अपनी तूफानी पारी के बाद उन्होंने क्या कहा. साथ ही उन्होंने अपना फेवरिट शॉट भी बताया.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 20, 2026, 11:57 AM IST

Published On Apr 20, 2026, 11:57 AM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 11:57 AM IST

Priyansh arya on his innings against LSG

अपनी शानदार पारी पर क्या बोले प्रियांश आर्या (PTI)

न्यू चंडीगढ़: IPL 2026 के 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 54 रनों से हराया. इस मुकाबले में पीबीकेएस के बल्लेबाज प्रियांश आर्या का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने 37 गेंदों में 93 रनों की धमाकेदार पारी खेली.

अपनी पारी के बारे में क्या बोले प्रियांश

पंजाब किंग्स को मिली जीत के बाद प्रियांश आर्या ने कहा कि पावरप्ले के बाद बल्ले से योगदान देकर उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने कहा, ‘पावरप्ले के बाद इस मुकाबले में मैंने टीम के लिए योगदान दिया और यह मेरे लिए बहुत खास था. मैं छक्के मारने की प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि मैं गेंद को सही समय पर हिट करने की कोशिश करता हूं. आनंद सर और बिरला सर, जो हमारे ट्रेनर हैं, हमें शेड्यूल भेजते हैं और मैं उसे फॉलो करता हूं. इससे मुझे फिट रहने में मदद मिलती है. मैं मैदान के बीच में बहुत ज्यादा सोच-विचार नहीं करता, क्योंकि इससे मेरा दिमाग शांत रहता है. मैंने पॉइंट के ऊपर से एक शॉट खेला; यह मेरा पसंदीदा शॉट है.’

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स्कोरकार्ड- पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स

कैसी रही प्रियांश आर्या की पारी

प्रियांश आर्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी 93 रनों की पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए. उन्होंने कूपर कोनोली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रनों की शानदार साझेदारी निभाई. भले ही प्रियांश अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी शानदार बल्लेबाजी के बूते पंजाब किंग्स इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही. टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 254 रन लगाए. कोनोली भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 46 गेंदों में 87 रनों की दमदार पारी खेली.

कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने इन दोनों खिलाड़ियों के खेल की खूब तारीफ की. उन्होंने यह भी कहा कि वह इन दोनों को यह नहीं बताते कि किस तरह बल्लेबाजी करनी है. साथ ही उन्होंने मजाक में कहा, ‘प्रियांश और कोनोली में यह शर्त लगी हुई है कि सीजन में कौन ज्यादा छक्के लगाएगा.’

255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एलएसजी की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी. ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि एडेन मार्करम ने 22 गेंदों में 42 रन बनाए. हालांकि, पंत और मार्करम अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. मिचेल मार्श भी 28 गेंदों में 40 रन बनाने के बाद युजवेंद्र चहल का शिकार बने.

IPL 2026 का पॉइंट्स टेबल

आईपीएल 2026 अंक तालिका

स्थान टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट अंक नेट रन रेट
1पंजाब किंग्स6501111.420
2रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर642081.171
3राजस्थान रॉयल्स642080.599
4सनराइजर्स हैदराबाद633060.566
5दिल्ली कैपिटल्स532060.310
6गुजरात टाइटन्स532060.018
7चेन्नई सुपर किंग्स62404-0.780
8लखनऊ सुपर जायंट्स62404-1.173
9कोलकाता नाइट राइडर्स71513-0.879
10मुंबई इंडियंस51402-1.076

पंजाब किंग्स की इस सीजन में छह मैचों में यह पांचवीं जीत है. पंजाब आईपीएल 2026 की इकलौती टीम है जिसने कोई मैच नहीं हारा है. पंजाब की टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक अंक बांटना पड़ा था. टीम के कुल 11 अंक हैं. और वह पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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