IPL 2026: LSG के छक्के छुड़ाने वाले प्रियांश ने बताया उनका फेवरिट शॉट

Priyansh Arya on his innings against LSG: लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ प्रियांश आर्या ने धमाकेदार पारी खेली. अपनी तूफानी पारी के बाद उन्होंने क्या कहा. साथ ही उन्होंने अपना फेवरिट शॉट भी बताया.
Published On Apr 20, 2026, 11:57 AM IST
Last UpdatedApr 20, 2026, 11:57 AM IST
अपनी शानदार पारी पर क्या बोले प्रियांश आर्या (PTI)
न्यू चंडीगढ़: IPL 2026 के 29वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 54 रनों से हराया. इस मुकाबले में पीबीकेएस के बल्लेबाज प्रियांश आर्या का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने 37 गेंदों में 93 रनों की धमाकेदार पारी खेली.
पंजाब किंग्स को मिली जीत के बाद प्रियांश आर्या ने कहा कि पावरप्ले के बाद बल्ले से योगदान देकर उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने कहा, ‘पावरप्ले के बाद इस मुकाबले में मैंने टीम के लिए योगदान दिया और यह मेरे लिए बहुत खास था. मैं छक्के मारने की प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि मैं गेंद को सही समय पर हिट करने की कोशिश करता हूं. आनंद सर और बिरला सर, जो हमारे ट्रेनर हैं, हमें शेड्यूल भेजते हैं और मैं उसे फॉलो करता हूं. इससे मुझे फिट रहने में मदद मिलती है. मैं मैदान के बीच में बहुत ज्यादा सोच-विचार नहीं करता, क्योंकि इससे मेरा दिमाग शांत रहता है. मैंने पॉइंट के ऊपर से एक शॉट खेला; यह मेरा पसंदीदा शॉट है.’
स्कोरकार्ड- पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
प्रियांश आर्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी 93 रनों की पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए. उन्होंने कूपर कोनोली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 182 रनों की शानदार साझेदारी निभाई. भले ही प्रियांश अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी शानदार बल्लेबाजी के बूते पंजाब किंग्स इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही. टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 254 रन लगाए. कोनोली भी बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 46 गेंदों में 87 रनों की दमदार पारी खेली.
कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने इन दोनों खिलाड़ियों के खेल की खूब तारीफ की. उन्होंने यह भी कहा कि वह इन दोनों को यह नहीं बताते कि किस तरह बल्लेबाजी करनी है. साथ ही उन्होंने मजाक में कहा, ‘प्रियांश और कोनोली में यह शर्त लगी हुई है कि सीजन में कौन ज्यादा छक्के लगाएगा.’
255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एलएसजी की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी. ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि एडेन मार्करम ने 22 गेंदों में 42 रन बनाए. हालांकि, पंत और मार्करम अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके. मिचेल मार्श भी 28 गेंदों में 40 रन बनाने के बाद युजवेंद्र चहल का शिकार बने.
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|पंजाब किंग्स
|6
|5
|0
|1
|11
|1.420
|2
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|6
|4
|2
|0
|8
|1.171
|3
|राजस्थान रॉयल्स
|6
|4
|2
|0
|8
|0.599
|4
|सनराइजर्स हैदराबाद
|6
|3
|3
|0
|6
|0.566
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|5
|3
|2
|0
|6
|0.310
|6
|गुजरात टाइटन्स
|5
|3
|2
|0
|6
|0.018
|7
|चेन्नई सुपर किंग्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-0.780
|8
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|6
|2
|4
|0
|4
|-1.173
|9
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|7
|1
|5
|1
|3
|-0.879
|10
|मुंबई इंडियंस
|5
|1
|4
|0
|2
|-1.076
पंजाब किंग्स की इस सीजन में छह मैचों में यह पांचवीं जीत है. पंजाब आईपीएल 2026 की इकलौती टीम है जिसने कोई मैच नहीं हारा है. पंजाब की टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ एक अंक बांटना पड़ा था. टीम के कुल 11 अंक हैं. और वह पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है.