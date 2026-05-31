IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • IPL 2026 Prize Money For Winning Team, Runners-Up, Orange Cap and Purple Cap

IPL 2026 में जीतने वाली टीम को मिलेंगे कितने करोड़, ऑरेंज और पर्पल कैप विजेता बनेंगे लखपति

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. रविवार, 31 मई को यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेली जाएगा. दोनों टीमें एक-एक बार ट्रॉफी जीत चुकी हैं. और जो भी टीम जीतेगी वह एक से ज्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली चौथी टीम बनेगी. मुंबई...

Edited By : Bharat Malhotra |May 31, 2026, 05:43 PM IST

Published On May 31, 2026, 05:43 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 05:43 PM IST

IPL 2026 Final in Ahmedabad

IPL 2026 Final in Ahmedabad

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल मैच खेला जाएगा. रविवार, 31 मई को यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेली जाएगा. दोनों टीमें एक-एक बार ट्रॉफी जीत चुकी हैं. और जो भी टीम जीतेगी वह एक से ज्यादा बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली चौथी टीम बनेगी. मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल की सबसे कामयाबी टीम हैं. दोनों ने पांच-पांच बार आईपीएल जीता है. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीन बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है.

आरसीबी ने पिछले साल ट्रॉफी जीती थी. और अपना 18 साल लंबा इंतजार खत्म किया था. इसके बाद टीम लगातार दूसरे सीजन में खिताबी मुकाबले में पहुंची है. पिछले साल बेंगलुरु की टीम ने पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती थी. संयोग की बात है कि वह मैच भी इसी मैदान और इसी पिच पर हुआ था. वहीं गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीती थी. इसके बाद टीम ने अगले साल भी फाइनल में जगह बनाई थी. लेकिन वह चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई थी.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

इस फाइनल मुकाबले में जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार, रजत पाटीदार, जोश हेजलवुड और फिल सॉल्ट जैसे सितारे होंगे. वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से शुभमन गिल, जोस बटलर, साई सुदर्शन, राशिद खान और कागिसो रबाडा जैसे सितारे लोहा लेंगे.

तो आईपीएल 2026 जीतने वाली टीम को मिलेगा कितनी प्राइस मनी. और बाकी टीमों को भी कितना इनाम मिलेगा. कुल मिलाकर आईपीएल में कुल प्राइज मनी 46.5 करोड़ रुपये है जो अलग-अलग टीमों में बांटा जाएगा.

चैंपियन टीम को 20 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा. वहीं उपविजेता टीम को 13 करोड़ रुपये मिलेंगे. राजस्थान रॉयल्स जो क्वॉलिफायर 2 में हारी और तीसरे स्थान पररही उसे 7 करोड़ रुपये मिलेंगे. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को एलिमिनेटर में हार मिली थी. उसे 6.5 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी.

वे टीमें जो टॉप 4 में नहीं पहुंच पाईं उन्हें कोई भी इनामी राशि नहीं मिलेगी. हालांकि उन्हें ब्रॉडकास्टिंग अधिकार की राशि मिलती रहेगी. इसके साथ ही उसे स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट, टिकटों की बिक्री और बाकी अवॉर्ड मिलते रहेंगे.

ऑरैंज कैप विजेता, पर्पल कैप विजेता, मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर को 10-10 लाख रुपये मिलेंगे. वहीं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन को 20 लाख रुपये मिलेंगे.
अभी ऑरैंज कैप में वैभव सूर्यवंशी सबसे आगे हैं उनके नाम 776 रन हैं. राजस्थान का यह 15 साल का बल्लेबाज लिस्ट में चोटी पर है. वहीं सबसे ज्यादा विकेट कागिसो रबाडा के 28 विकेट हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

RCB vs GT Live Score, IPL 2026: अहमदाबाद में येलो अलर्ट, फाइनल मैच में बारिश का खतरा

RCB vs GT Live Score, IPL 2026: अहमदाबाद में येलो अलर्ट, फाइनल मैच में बारिश का खतरा

'यह फाइनल आरसीबी का है', खिताबी मैच से पहले आर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी

'यह फाइनल आरसीबी का है', खिताबी मैच से पहले आर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी

IPL 2026: कैसी रहेगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच, विकेट गिरेंगे या बरसेंगे रन

IPL 2026: कैसी रहेगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच, विकेट गिरेंगे या बरसेंगे रन
IPL 2026 Closing Ceremony: समापन समारोह में कैलाश खेर का होगा परफॉर्मेंस, जानें पूरी डिटेल्स

IPL 2026 Closing Ceremony: समापन समारोह में कैलाश खेर का होगा परफॉर्मेंस, जानें पूरी डिटेल्स

Latest News

rcb-vs-gt-final-4

RCB vs GT Live Score, IPL 2026: अहमदाबाद में येलो अलर्ट, फाइनल मैच में बारिश का खतरा

hardik-pandya-1-36

'यह फाइनल आरसीबी का है', खिताबी मैच से पहले आर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी

ipl-2026-closing-ceremony

IPL 2026 Closing Ceremony: समापन समारोह में कैलाश खेर का होगा परफॉर्मेंस, जानें पूरी डिटेल्स
rcb-vs-gt-final-3

IPL 2026: कैसी रहेगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच, विकेट गिरेंगे या बरसेंगे रन
ipl-2-12

RCB vs GT: खिताबी मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच होगी रोमांचक जंग, Kohli की होगी इस गेंदबाज से टक्कर
rcb-vs-gt-final-2

फाइनल के मंच पर भी शांत हैं रजत पाटीदार, बयान ने खींचा फैंस का ध्यान

Editor's Pick

Sachin Tendulkar 3 Suggestion for bring Balance in IPL Impact player rule Should Go says master

IPL के लिए सचिन के 3 सुझाव, इस नियम के सख्त खिलाफ हैं मास्टर ब्लास्टर
IPL 2026 Final: Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans head-to-head, RCB vs GT records, Most Run, Most Wickets stats all you need to know

IPL 2026 Final, RCB vs GT: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, कौन है सबसे कामयाब गेंदबाज और बल्लेबाज
Asian Games Vaibhav Sooryavanshi among 30 probables No Suryakumar Yadav or Shubman Gill

Asian Games: संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी को मिली जगह, सूर्या और गिल बाहर
Vaibhav Suryavanshi will be Brand Ambassador of the Jharkhand Health Department

वैभव सूर्यवंशी को मिला बड़ा सम्मान, झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एंबेसडर बनेंगे
IPL 2026 Pitch Played Better in Second Innings Says RR Captain Riyan Parag after defeat against Gujarat Titans in qualifier 2

रियान पराग ने दी वैभव को दुआएं, टाइटंस से हार की क्या बताई वजह?
Vaibhav Sooryavanshi Gives Credit To His Father For Team First Thinking

पिता की सीख को हमेशा याद रखते हैं वैभव सूर्यवंशी, सेंचुरी का कोई फायदा नहीं अगर...