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IPL 2026 Prize Money: आरसीबी खिताब जीतकर हुई मालामाल, GT पर भी पैसे की बरसात

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद लगातार खिताब जीतने वाली आरसीबी तीसरी टीम बन गई है. जीत के बाद आरसीबी को भारी ईनाम मिला है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 01, 2026, 01:24 AM IST

Published On Jun 01, 2026, 01:24 AM IST

Last UpdatedJun 01, 2026, 01:24 AM IST

RCB Winner prize money

RCB Winner prize money

IPL 2026 Prize Money: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली (नाबाद 75 रन) के अर्धशतक से रविवार को आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया.

टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली आरसीबी के गेंदबाजों ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए गुजरात टाइटन्स को आठ विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए. इसके बाद कोहली (42 गेंद, नौ चौके और तीन छक्के) और वेंकटेश अय्यर (32 रन) की अच्छी शुरूआत दिलाई जिससे आरसीबी 18 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाकर मुंबई इंडियंस (पांच ट्रॉफी) और चेन्नई सुपर किंग्स (पांच ट्रॉफी) के बाद लगातार खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई. इस जीत के साथ टीम मालामाल भी हो गई है. टीम को इस जीत के बाद भारी ईनाम मिला है.

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विजेता टीम आरसीबी को मिले 20 करोड़ रुपए

BCCI ने IPL 2026 के लिए 46.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्राइज़ पूल रखा है, जिसमें RCB को चैंपियन के तौर पर 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

रनर अप GT को 13 करोड़ रुपये की प्राइज़ मनी

वहीं हार के बावजूद गुजरात टाइटंस को भारी भरकम रकम मिली. रनर-अप टीम को प्राइज़ मनी के तौर पर 13 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीमों के लिए प्राइज़ मनी

राजस्थान रॉयल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद को भी प्लेऑफ़ में पहुंचने के लिए इनाम मिलेगा. तीसरे नंबर पर रही राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़ रुपये, जबकि सनराइज़र्स हैदराबाद को 6.5 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी.

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किसे मिला कौन का अवॉर्ड ?

इमर्जिंग प्लेयर- वैभव सूर्यवंशी

सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन- वैभव सूर्यवंशी

सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन- वैभव सूर्यवंशी

सुपर फोर ऑफ द सीजन- साई सुदर्शन

ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन- मोहम्मद सिराज

कैच ऑफ द सीजन अवॉर्ड- मनीष पांडे

फेयर प्ले अवॉर्ड- पंजाब किंग्स

पर्पल कैप- कागिसो रबाडा

ऑरेंज कैप- वैभव सूर्यवंशी

मोस्ट वैल्यूवेल प्लेयर ऑफ द सीजन- वैभव सूर्यवंशी

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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