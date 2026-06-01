IPL 2026 Prize Money: आरसीबी खिताब जीतकर हुई मालामाल, GT पर भी पैसे की बरसात

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद लगातार खिताब जीतने वाली आरसीबी तीसरी टीम बन गई है. जीत के बाद आरसीबी को भारी ईनाम मिला है.
Published On Jun 01, 2026, 01:24 AM IST
Last UpdatedJun 01, 2026, 01:24 AM IST
RCB Winner prize money
IPL 2026 Prize Money: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली (नाबाद 75 रन) के अर्धशतक से रविवार को आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया.
टॉस जीतकर गेंदबाजी करने वाली आरसीबी के गेंदबाजों ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए गुजरात टाइटन्स को आठ विकेट पर 155 रन ही बनाने दिए. इसके बाद कोहली (42 गेंद, नौ चौके और तीन छक्के) और वेंकटेश अय्यर (32 रन) की अच्छी शुरूआत दिलाई जिससे आरसीबी 18 ओवर में पांच विकेट पर 161 रन बनाकर मुंबई इंडियंस (पांच ट्रॉफी) और चेन्नई सुपर किंग्स (पांच ट्रॉफी) के बाद लगातार खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई. इस जीत के साथ टीम मालामाल भी हो गई है. टीम को इस जीत के बाद भारी ईनाम मिला है.
BCCI ने IPL 2026 के लिए 46.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का प्राइज़ पूल रखा है, जिसमें RCB को चैंपियन के तौर पर 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
वहीं हार के बावजूद गुजरात टाइटंस को भारी भरकम रकम मिली. रनर-अप टीम को प्राइज़ मनी के तौर पर 13 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
राजस्थान रॉयल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद को भी प्लेऑफ़ में पहुंचने के लिए इनाम मिलेगा. तीसरे नंबर पर रही राजस्थान रॉयल्स को 7 करोड़ रुपये, जबकि सनराइज़र्स हैदराबाद को 6.5 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी.
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