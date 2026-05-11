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IPL 2026: दिल्ली और पंजाब के बीच करो या मरो का मुकाबला, प्लेऑफ की दौड़ हुई रोमांचक

IPL 2026 में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच होगा. इस मैच को जीतना दोनों टीमों के लिए जरूरी है. पंजाब कभी बहुत मजबूत नजर आ रहा था लेकिन लगातार तीन हार ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं. वहीं दिल्ली की टीम तलवार की धार पर चल रही है. एक हार और मामला खत्म...

Edited By : Bharat Malhotra |May 11, 2026, 03:10 PM IST

Published On May 11, 2026, 03:10 PM IST

Last UpdatedMay 11, 2026, 03:10 PM IST

Punjab Kings vs Delhi Capitals

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सोमवार को एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से है. पंजाब के लिए यह मुकाबला अहम है. प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए पंजाब किंग्स को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. अब तक खेले गए मैचों में दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है. वहीं दिल्ली के लिए स्थिति अब करो या मरो की हो चुकी है. प्लेऑफ में उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीदें बचाए रखने के लिए उसके आज हर हाल में जीत हासिल करनी होगी.

कैसा है दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच आपसी मुकाबलों की बात करें तो बात बराबरी की नजर आती है. अभी तक आईपीएल में 36 मुकाबलों में दोनों की भिड़ंत हुई है. और पंजाब किंग्स ने 18 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने 17 मुकाबले जीते हैं. जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है. पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हराया था. ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स पिछली लय बरकरार रख पाती है, या फिर दिल्ली कैपिटल्स भारी पड़ेगी. दिल्ली कैपिटल्स 264 रन बनाने के बाद भी मैच हार गई थी. पंजाब की टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया था.

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दिल्ली और पंजाब का अब तक कैसा है प्रदर्शन

पंजाब किंग्स ने सीजन की शानदार शुरुआत की थी. लेकिन टीम को अब एक के बाद एक लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कम से कम दो मुकाबले जीतने होंगे. जबकि दिल्ली कैपिटल्स भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर नहीं हुई है. लेकिन उसके प्लेऑफ में जाने की काफी कम संभावना है. अंक तालिका में 8वें नंबर पर काबिज दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में 11 मुकाबले खेल चुकी है. डीसी 4 मुकाबलों में जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है, जबकि 7 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

पंजाब किंग्स के अब तक के सफर पर नजर डालें तो पंजाब किंग्स इस सीजन में अब तक 10 मुकाबले खेल चुकी है. पंजाब को छह मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग इलेवन:

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को जेनसेन, विजयकुमार वैशाख, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह

इंपैक्ट प्लेयर: युजवेंद्र चहल

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन:

केएल राहुल (विकेटकीपर), पाथुम निसांका, नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, मिशेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार.

इंपैक्ट प्लेयर: कुलदीप यादव

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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