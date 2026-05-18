घरेलू मैदान पर बेहद खराब है पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड, अब क्या करेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर?

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में अपनी शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी. लेकिन पिछले 6 मैच में हार के साथ ही पंजाब के टूर्नामेंट से बाहर होने पर खतरा मंडरा रहा है. पीबीकेएस ने अपने घरेलू मैदान पर काफी खराब प्रदर्शन किया है.
Published On May 18, 2026, 04:40 PM IST
Last UpdatedMay 18, 2026, 04:40 PM IST
आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के सफर की शुरुआत काफी शानदार रही थी. सीजन के पहले हाफ में पंजाब को 7 मुकाबले में हार का मुंह देखने को नहीं मिला था. लेकिन राजस्थान के खिलाफ मिली हार के बाद अबतक पंजाब की टीम मैच नहीं जीत सकी है. लगातार 6 मैच हारने के बाद अब पीबीकेएस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी कम हो गई है. पंजाब का प्रदर्शन अपने घरेलू मैदान पर काफी खराब रहा है. उन्होंने 7 घरेलू मैचों में 4 मुकाबले गंवाए हैं और सिर्फ 3 मैच ही जीत सके हैं.
पंजाब किंग्स के आईपीएल 2023 से अबतक 3 घरेलू मैदान रहे हैं. जिसमें आईएस बिंद्रा स्टेडियम, महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का नाम शामिल रहा है. आईपीएल 2023 से अबतक पंजाब ने इन 3 मैदानों पर कुल 27 मुकाबले खेले हैं.
जिसमें उनको सिर्फ 8 मैच में जीत नसीब हुई है. जबकि 19 मैच में हार का सामना करना पड़ा है.पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में 4 मैच मुल्लांपुर और 3 मुकाबले धर्मशाला में खेले. जिसमें पंजाब को सिर्फ 3 मैच में जीत मिली है. पंजाब का अपने घरेलू मैदान पर 10 टीमों में सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है.
आईपीएल 2023 से घरेलू मैदान पर सबसे अच्छा आरसीबी का रहा है. उन्होंने इस दौरान 26 मुकाबले खेले हैं.जिसमें 15 में जीत और 11 में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब किंग्स का रहा है.जिन्होंने 27 मैच में सिर्फ 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं.
टीम – वेन्यू – हार