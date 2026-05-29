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IPL 2026, Qualifier-2 RR vs GT: राशिद खान लगाएंगे लगाम या सूर्यवंशी मचाएंगे घमासान

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा. दोनों टीमों को अपने स्टार परफॉर्मस से बहुत उम्मीदें होंगी. क्या राशिद लगा पाएंगे वैभव पर लगाम

Edited By : Bharat Malhotra |May 29, 2026, 04:31 PM IST

Published On May 29, 2026, 04:31 PM IST

Last UpdatedMay 29, 2026, 04:31 PM IST

राशिद और वैभव तय करेंगे मैच का रुख! (इमेज- एआई)

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दूसरा क्वॉलिफायर खेला जाएगा. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (मुल्लांपुर) में होगा. राजस्थान की काफी उम्मीदें उसके आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, वहीं गुजरात को अपने फिरकी के बादशाह राशिद खान पर भरोसा होगा. राशिद का पिछला मैच अच्छा नहीं गया था. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल 2026 के पहले क्वॉलिफायर में वह कुछ खास नहीं कर पाए थे. धर्मशाला के मैदान पर उनका न चलना टीम को भारी पड़ा. लेकिन इस सीजन में राशिद खान का प्रदर्शन अच्छा रहा है. अभी तक खेले गए 15 मैचों में उन्होंने 19 विकेट लिए हैं. और आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाजों में वह इकलौतै स्पिनर हैं. उनका इकॉनमी रेट भी 8.77 का रहा है.

राशिद खान दोनों टीमों के बीच लीग में हुए दूसरे मैच में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी. और गुजरात को एक बार फिर अपने इस मास्टर-स्ट्रोक से करिश्मे की उम्मीद होगी. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ की उसी पिच पर होगा जिस पर सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का एलिमिनेटर मैच खेला गया था. और ऐसे में दोबारा इस्तेमाल हो रही पिच स्पिनर के लिए और मददगार हो सकती है.

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राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के मैच में बीच के ओवरों में राशिद खान का खेल अच्छा रहा था. उन्होंने ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, डोनोवैन फेरीरा के साथ शुभम दूबे का विकेट लया था. इससे पिछले मैच में जब अप्रैल में दोनों टीमें भिड़ी थीं तब उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को भी आउट किया था.

सूर्यवंशी ने 17 गेंद पर 31 रन बनाए थे. तभी राशिद खान ने उन्हें अपनी फिरकी पर फंसाया था. राशिद ने बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को रॉन्ग-वन की जगह लेग स्पिन पर ही फंसाया. वैभव ने उसे टर्न के साथ लेग स्टंप पर खेलना चाहा लेकिन गेंद सीधा ग्लेन फिलिप्स के हाथों में गई. राशिद खान इस सीजन में बीच के ओवरों यानी 7 से 15 ओवर के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उनका इकॉनमी भी इस दौरान 8.60 है.

वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी पर बहुत बड़ा दारोमदार होगा. इस खिलाडी़ ने आईपीएल के इस सीजन में 680 रन बनाए हैं. वहीं गुजरात टाइटंस के खिलाफ अभी तक उन्होंने दोनों सीजन में मिलाकर तीन मैच खेले हैं. और उनमें 233.33 के स्ट्राइक-रेट से 168 रन बनाए हैं. इसमें से एक मैच उन्होंने पिछले साल खेला था. और उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी. इस सीजन में उन्होंने दो मैचों में 67 रन बनाए हैं.

सूर्यवंशी ने एलिमिनेटर में जिस अंदाज में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंद पर 97 रन बनाए थे. इस मैच में उन्होंने 12 छक्के लगाए थे. आज का दूसरा क्वॉलिफायर भी उसी न्यू मुल्लांपुर में उसी पिच नंबर चार पर होगा. जहां वैभव ने वह पारी खेली थी. तो क्या वैभव पर जल्दी लगाम लगाने के लिए शुभमन गिल अपने तुरुप के पत्ते राशिद खान को आजमाएंगे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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