IPL 2026: सिर्फ 24 रन की पारी और रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया रविंद्र जडेजा का नाम, RCB के खिलाफ किया कमाल

गुवाहाटी: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 16वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ हो रही है. राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने इस मुकाबले में खास मुकाम हासिल कर लिया है. रविंद्र जडेजा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड रवींद्र...

रविंद्र जडेजा का बड़ा रिकॉर्ड

गुवाहाटी: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 16वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ हो रही है. राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने इस मुकाबले में खास मुकाम हासिल कर लिया है.

रविंद्र जडेजा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

रवींद्र जडेजा ने इस मुकाबले में टी20 क्रिकेट में अपने 4 हजार रन पूरे किए. जडेजा इसके साथ ही टी20 क्रिकेट में 4 हजार रन और 200 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. जडेजा से पहले यह कारनामा सिर्फ हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ही कर सके हैं. जडेजा ओवरऑल यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के 25वें खिलाड़ी हैं. जडेजा ने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन खर्च किए और रोमारियो शेफर्ड का बड़ा विकेट अपने नाम किया. बल्ले से उन्होंने 25 गेंद पर 24 रन की नाबाद पारी खेली. इतनी छोटी सी पारी में उन्होंने बड़ा कीर्तिमान बना लिया.

वैभव और जुरेल की धमाकेदार पारियां

आरसीबी से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की शुरुआत खराब रही. यशस्वी जायसवाल सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने जोश हेजलवुड के ओवर में दो छक्के लगाए लेकिन आखिरी गेंद पर इस ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने जायसवाल को विकेट के पीछे कैच करवाया. हालांकि, इसके बाद वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) और ध्रुव जुरेल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से फैंस का दिल जीता. 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव ने 300 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए सिर्फ 26 गेंदों में 78 रनों की विस्फोटक पारी खेली. अपनी इस पारी में वैभव ने 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए.

कैसी रही RCB की पारी

वैभव के आगे आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए. उन्होंने जोश हेजलवुड की पहली ही गेंद पर चौका लगाया. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी हाफ सेंचुरी लगाई. उन्होंने 43 गेंद पर 8 चौके और तीन छक्के लगाते हुए 81 रन की नाबाद पारी खेली. हालांकि, बाएं हाथ के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर बिना खाता खोले आउट हुए, तो कप्तान रियान पराग भी 3 रन ही बना सके.

इससे पहले, RCB ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 201 रन बनाए. टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद कप्तान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने एक छोर से शानदार बल्लेबाजी की और 40 गेंदों में 63 रन बनाए. अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. विराट कोहली (Virat Kohli) अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और 16 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए. वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) ने 15 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए, जबकि रोमारियो शेफर्ड (Romareo Shepard) ने 22 रनों का योगदान दिया.