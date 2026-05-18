RR के कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, कोहली का नाम लेकर समझाया

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Vikram Rathour After DC Match: हम किसी को भी हरा सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स से हार के बाद भी RR के बैटिंग कोच को प्लेऑफ में पहुंचने का यकीन, विराट कोहली की बात कर युवाओं को क्या समझाया

Vikram Rathour Statement After Delhi Capitals Match: राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने कहा है कि उनकी टीम किसी भी टीम को मात दे सकती है. और वह प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |May 18, 2026, 12:57 PM IST

Published On May 18, 2026, 12:57 PM IST

Last UpdatedMay 18, 2026, 12:57 PM IST

Vikram Rathour on Rajasthan Royals Team

विक्रम राठौड़ ने कहा है कि उनकी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है.

नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स की टीम को रविवार को खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने टीम के आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका दिया है. हालांकि टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ अभी नाउम्मीद नहीं हैं. राठौड़ का मानना है कि टीम अभी प्लेऑफ में पहुंच सकती है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी टीम पूरी क्षमता के साथ खेले तो वह किसी भी टीम को हरा सकती है. और इसी वजह से वह अंतिम चार में पहुंचने की प्रबल दावेदार है.

विक्रम राठौड़ को राजस्थान रॉयल्स पर पूरा भरोसा

राजस्थान रॉयल्स ने अभी 12 मैच खेले हैं और छह मैच जीतकर उसके कुल 12 अंक हैं. टीम पॉइंट्स टेबल में अभी छठे स्थान पर है. टीम के बाकी बचे दो मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैं.

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राठौड़ ने दिल्ली कैपिटल्स से मिली हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम हर मैच को जीतने की रणनीति बना रहे हैं. हमारे लिए हर मैच महत्वपूर्ण है और हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘हमें अब दोनों मैच जीतने ही होंगे. हमारा मानना ​​है कि अगर हम अपनी पूरी क्षमता से खेलें तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं. यही हमारी सोच है. हमें मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.’

राठौड़ ने बताया क्यों नहीं खेले दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ

राठौड़ ने ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बारे में बताया कि घुटने में हल्की चोट के कारण एहतियात के तौर पर उन्हें आराम देने का फैसला किया गया. उन्होंने कहा, ‘उनके घुटने में हल्की चोट थी. उन्हें लगा कि अगर हम उन्हें एक और मैच का आराम दें तो यह उनके लिए अच्छा होगा. इसीलिए उन्हें आज आराम दिया गया.’ इसे भी पढ़ें- DC vs RR: तो हमें टॉप-4 में नहीं होना चाहिए, DC से हार के बाद फूटा पराग का गुस्सा

विराट कोहली की तारीफ में क्या कहा?

टीम के युवा बल्लेबाजों का समर्थन करते हुए राठौड़ ने कहा कि खिलाड़ियों को दूसरों की नकल करने की कोशिश करने के बजाय अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘अलग-अलग खिलाड़ी अलग-अलग तरह से बल्लेबाजी करते हैं. कोई भी सफल हो सकता है. आपको अपनी ताकत को पहचानना और समझना होगा. अगर आप अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं और उसी के अनुसार खेलते हैं तो आप रन बना सकते हैं.’

राठौड़ ने विराट कोहली का उदाहरण देते हुए कहा कि वह पूरी तरह से पावर हिटिंग पर निर्भर नहीं हैं, इसके बावजूद खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में कामयाब रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें पूरी तरह से पावर-हिटिंग खिलाड़ी नहीं कहूंगा. इससे पता चलता है कि अगर खिलाड़ी को अपनी क्षमता पर भरोसा हो तो वह सफल हो सकता है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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