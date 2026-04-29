नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने आईपीएल 2026 में वह कमाल कर दिखाया जो कोई दूसरी टीम नहीं कर पाई है. राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग (2026) में पंजाब किंग्स को हराने वाली पहली टीम बन गई है. मंगलवार, 28 अप्रैल शाम मोहाली के न्यू पीसीए स्टेडियम में हुए मुकाबले में पंजाब किंग्स पर धमाकेदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने जहां मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की बराबरी की, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को पीछे छोड़ा.

क्या रहा पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच में

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स मैच पर नजर डालें तो पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह के 44 गेंदों पर 59 और मार्कस स्टॉयनिस के 22 गेंदों पर नाबाद 62 रन की बदौलत 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे. रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल के 27 गेंदों पर 51, वैभव सूर्यवंशी के 16 गेंदों पर 43, डोनोवन फरेरा के 26 गेंदों पर नाबाद 52 और शुभम दुबे के 12 गेंदों पर नाबाद 31 रन की बदौलत 19.2 ओवर में 4 विकेट पर 228 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया. राजस्थान रॉयल्स के अब 9 मैचों में 12 अंक हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी 12 अंक हैं लेकिन उसने एक मैच कम खेला है और उसका रनरेट भी राजस्थान रॉयल्स से बेहतर है.

Add Cricket Country as a Preferred Source

स्कोरकार्ड- पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स

राजस्थान रॉयल्स ने छोड़ा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद को पीछे

आईपीएल में यह छठा मौका था जब आरआर ने 200 या उससे बड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया. जीत के साथ ही Rajasthan Royals ने इस मामले में आरसीबी (RCB) और सनराइजर्स (SRH) को पीछे छोड़ दिया. आरसीबी और SRH ने आईपीएल में 5-5 बार 200 या उससे बड़े लक्ष्य को हासिल किया है. मुंबई इंडियंस ने 6 बार यह उपलब्धि हासिल की है. IPL में सर्वाधिक 10 बार 200 या उससे बड़े लक्ष्य को हासिल करने का रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम है.

पंजाब किंग्स के नाम यह ‘शर्मनाक’ रिकॉर्ड

हालांकि पंजाब किंग्स ही 200 या उससे बड़े लक्ष्य को डिफेंड कर पाने में सर्वाधिक बार असफल भी रही है. पंजाब 8 बार 200 या उससे अधिक रन बनाकर हारी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 बार, चेन्नई सुपर किंग्स 6 बार और कोलकाता नाइट राइडर्स 5 बार 200 या उससे अधिक रन बना कर हारी है.

पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच में सीजन में नौवीं बार 200 या उससे अधिक का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. यह आईपीएल में एक सीजन का संयुक्त रिकॉर्ड है. इस रिकॉर्ड के इसी सीजन में टूटने के पूरे आसार हैं. आईपीएल 2025 में भी 9 बार 200 या उससे अधिक के लक्ष्य हासिल हुए थे.

IPL 2026 से जुड़ी सभी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें