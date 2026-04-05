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IPL 2026: प्लेयर ऑफ द मैच रवि बिश्नोई ने जीत का क्रेडिट तुषार और आर्चर को दिया
अहमदाबाद: IPL 2026 में शनिवार को शाम का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला गया. आरआर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से आखिरी ओवरों में मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया और जीटी पर 6 रन से जीत दर्ज की. बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले रवि बिश्नोई...
अहमदाबाद: IPL 2026 में शनिवार को शाम का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला गया. आरआर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से आखिरी ओवरों में मैच का रुख अपनी ओर मोड़ लिया और जीटी पर 6 रन से जीत दर्ज की. बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले रवि बिश्नोई प्लेयर ऑफ द मैच रहे. हालांकि, रवि ने जीत का श्रेय तुषार देशपांडे और जोफ्रा आर्चर के साथ ही पूरी टीम को दिया.
मैच के बाद बिश्नोई ने कहा, ‘पिछला सीजन मुश्किल था, लेकिन मैंने अपनी प्रक्रिया पर टिके रहने की कोशिश की. मैं अपनी लेंथ मिस करता, तो मुझे छक्के पड़ जाते. यही मेरी एकमात्र कमजोरी थी. अगर मुझे लेंथ पर हिट पड़ती है, तो कोई दिक्कत नहीं है. इस मैच में भी आपने देखा कि जब मैंने फुल लेंथ गेंदबाजी की, मुझे रन पड़े, लेकिन गुड लेंथ पर रन नहीं बने. इसके लिए मैंने मानसिक, शारीरिक और तकनीकी तौर पर काम किया है.’
राहुल तेवतिया का विकेट रहा अहम
बिश्नोई ने कहा, ‘राहुल तेवतिया का विकेट मेरे लिए अहम रहा. वह एक बेहतरीन फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं. अगर वह आउट नहीं होते, तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था.’ लेग स्पिनर ने जीत का श्रेय तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर के साथ ही पूरी टीम को दिया.
उन्होंने कहा, ‘मुझे खुशी है कि टीम जीत गई. मेरे प्रदर्शन से ज्यादा तुषार ने आखिर में और जोफ्रा ने 19वें ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी की, वह मायने रखता है. यह सबका मिलकर किया गया काम था और इसी वजह से हम जीते. हम एक युवा टीम हैं और आगे भी ऐसे ही खेलना चाहेंगे.’ रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट लिए.
जीत के साथ टॉप पर पहुंची राजस्थान रॉयल्स
मैच की बात करें तो आरआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 210 रन बनाए थे. जीटी ने 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की थी और 8 ओवर में पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़े. दूसरा विकेट 107 के स्कोर पर गिरा, लेकिन इसके बाद आरआर के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए जीटी की रन गति पर अंकुश लगाया.
IPL 2026 का पूरा पॉइंट्स टेबल
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|अंक
|नेट रन रेट
|अगला मैच
|1
|राजस्थान रॉयल्स
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|2.233
|मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद
|2
|दिल्ली कैपिटल्स
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|1.170
|गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|3
|पंजाब किंग्स
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|0.637
|कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस
|4
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|2.907
|चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस
|5
|सनराइजर्स हैदराबाद
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|0.469
|लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स
|6
|मुंबई इंडियंस
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|-0.206
|राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स
|7
|गुजरात टाइटंस
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-0.424
|दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स
|8
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.397
|सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस
|9
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-1.964
|पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स
|10
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|-2.562
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स
आखिरी 2 ओवरों में जीटी को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और 3 विकेट शेष थे. जोफ्रा आर्चर ने 19वें ओवर में मात्र 4 रन दिए. इसके बाद आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन चाहिए थे. तुषार देशपांडे ने मात्र 4 रन दिए और टीम को 6 रन से जीत दिला दी. जीटी 20 ओवर में 8 विकेट पर 204 रन बना सकी.